Пхенчхан-2018. День девятый: победа хоккеистов, медальные сюрпризы

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СЕРЕБРО С ЗОЛОТЫМ ОТТЕНКОМ

Новый день начался для российских болельщиков с приятной новости: скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль, пропустив вперед только корейца Юн Сун Бина. Эту награду можно считать почти золотой, так как выиграть в скелетоне, бобслее и санном спорте у хозяев трассы на Олимпиаде почти невозможно: кореец обошел конкурентов на полторы секунды.

Трегубов же оставил позади британца Доминика Парсонса, а также братьев из Латвии Мартина и Томаса Дукурсов. Англичанина 23-летний уроженец Красноярска опередил на 0,02 секунды, латышей — на 0,13 и 0,56 секунды соответственно.

— Таких эмоций я никогда не испытывал, когда выиграл серебро. Я так кричал, что чуть-чуть сорвал голос. Скорее всего, это моя заслуженная награда, на Олимпиаде просто так ничего не бывает. Но я был готов к любому исходу событий, — сказал россиянин после того, как стал олимпийским призером.

КОЛЯДА СНОВА УПАЛ

16 февраля в Пхенчхане фигуристы-мужчины откатали короткую программу. Первое место по ее итогам занял японец Юдзуру Ханю. Самый популярный фигурист мира безупречно выполнил сложнейший набор прыжков: четверной сальхов, тройной аксель, каскад из тулупов 4+3 и набрал почти рекордные 111,68 баллов. Второй результат показал испанец Хавьер Фернандес — 107,58.

Россиянин Дмитрий Алиев приятно удивил публику и показал очень сильную для себя для себя программу. Он безупречно выполнил программу и с 98,98 баллами занимает пятое место. А вот Михаил Коляда снова не смог показать класс: он допустил падение показал лишь восьмой результат (86,69). С прессой он вновь общаться отказался. Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 17 февраля.

По мнению серебряного призера Олимпиады-2002 Ильи Авербуха, Алиев был достоин более высокой оценки судей. «Это было очень и очень хорошее выступление. Если бы у него был не первый старт, был определенный опыт, то именно Алиев занял бы третье место по итогам короткой программы. Он показал потрясающий набор элементов. Судьи просто оказались не готовы к такому выдающемуся выступлению Димы. Их некая предвзятость не позволила ему быть третьим».

СПИЦОВ ДОБРАЛСЯ ДО БРОНЗЫ

Еще одним российским медалистом в среду стал лыжник Денис Спицов. Он завоевал бронзу Олимпиады в индивидуальной гонке на 15 километров. Таким образом, 21-летний уроженец Вологодской области сделал один шаг вперед по сравнению с результатом в скиатлоне, где он занял четвертое место. Спицов на 23 секунды отстал от швейцарца Дарио Колоньи, который стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке, показав время 33 минуты 43,9 секунды. Серебряную медаль завоевал норвежец Симен Крюгер, опередивший россиянина на 4,7 секунды.

Спицов стал первым российским лыжником за 30 лет, взявшим на Олимпийских играх медаль в гонке с раздельным стартом.

Последними, кто добивался успехов в этой дисциплине, были Михаил Девятьяров и Владимир Смирнов. Первый завоевал золото, второй — бронзу в гонке на 15 километров классическим стиле на Играх в Калгари-88.

— Вообще не верю, что добрался до подиума, — сказал после финиша Спицов. — После четвертого места очень хотел взять медаль. Но утром чувствовал себя не очень хорошо, и рассчитывать на такой успех было сложно. Пока не могу понять, что произошло. Я обычно во всех гонках начинаю медленно относительно лидеров, а потом отыгрываю. У меня сегодня была установка от тренеров начинать как можно быстрее и сразу включаться в гонку. Поэтому начало дистанции мне показалось спринтом!

РОССИЯНКИ ПРОИГРАЛИ ШВЕДКАМ

Женская сборная России проиграла Швеции со счетом 4:5 в матче кругового турнира на Олимпиаде. В трех встречах россиянки одержали всего одну победу, в следующем матче они встретятся со сборной США.

За сборную России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова.

КОМАНДА ЗНАРКА ОДЕРЖАЛА ПЕРВУЮ ПОБЕДУ НА ИГРАХ

Мужская сборная России одержала первую победу на Олимпийских играх, разгромив Словению со счетом 8:2. В составе команды Олега Знарка шайбами отметились Сергей Мозякин, Илья Ковальчук (дубль), Александр Барабанов, Илья Каблуков и Кирилл Капризов (хет-трик). У проигравших точные броски на счету Яна Муршака и Жиги Панце.

На 27-й минуте встречи Илья Каблуков не смог реализовать буллит, пробив в штангу. С первых минут ворота российской команды защищал Василий Кошечкин, в третьем периоде его заменил Илья Сорокин. Следующий матч российских хоккеистов на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником будет команда США. Начало игры — 15.10 по московскому времени.

— Хотелось бы, чтобы не было эйфории. У нас был план, провели сборы, должны играть нормально даже два матча подряд. Ошибки все равно есть. Доволен процентов на 60, — сказал после матча со словенцами Олег Знарок.

ВОРОНИНА ДОТЕРПЕЛА ДО БРОНЗЫ

Еще одну медаль в копилку российской олимпийской команды принесла Наталья Воронина, завоевавшая бронзу на дистанции 5 000 км. Она преодолела дистанцию за 6 минут 53,98 секунды. Золотую медаль завоевала голландка Эсме Виссер (6.50,23), серебряную — Мартина Сабликова из Чехии (6.51,85).

— После такой Олимпиады мне ничего не страшно. Это был огромный опыт. Индивидуальная медаль, конечно же, важна, но мы хотели побороться и в командной гонке. К сожалению, этого не получилось, — сказала россиянка.

ТРИУМФ БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЫ

В пятницу прошли соревнования в лыжной акробатике (фристайле) у женщин. Золото завоевала белорусская спортсменка Анна Гуськова. Серебро и бронзу взяли китаянки Чжан Синь и Кун Фаньюй. Россиянки Любовь Никитина, Александра Орлова и Кристина Спиридонова заняли 7, 8 и 11 места соответственно.