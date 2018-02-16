Пхенчхан-2018. День девятый: победа хоккеистов, медальные сюрпризы
О главных событиях 16 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане.
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СЕРЕБРО С ЗОЛОТЫМ ОТТЕНКОМ
Новый день начался для российских болельщиков с приятной новости: скелетонист Никита Трегубов завоевал серебряную медаль, пропустив вперед только корейца Юн Сун Бина. Эту награду можно считать почти золотой, так как выиграть в скелетоне, бобслее и санном спорте у хозяев трассы на Олимпиаде почти невозможно: кореец обошел конкурентов на полторы секунды.
Трегубов же оставил позади британца Доминика Парсонса, а также братьев из Латвии Мартина и Томаса Дукурсов. Англичанина 23-летний уроженец Красноярска опередил на 0,02 секунды, латышей — на 0,13 и 0,56 секунды соответственно.
— Таких эмоций я никогда не испытывал, когда выиграл серебро. Я так кричал, что
КОЛЯДА СНОВА УПАЛ
16 февраля в Пхенчхане
Россиянин Дмитрий Алиев приятно удивил публику и показал очень сильную для себя для себя программу. Он безупречно выполнил программу и с 98,98 баллами занимает пятое место. А вот Михаил Коляда снова не смог показать класс: он допустил падение показал лишь восьмой результат (86,69). С прессой он вновь общаться отказался. Произвольная программа у мужчин состоится завтра, 17 февраля.
По мнению серебряного призера Олимпиады-2002 Ильи Авербуха, Алиев был достоин более высокой оценки судей. «Это было очень и очень хорошее выступление. Если бы у него был не первый старт, был определенный опыт, то именно Алиев занял бы третье место по итогам короткой программы. Он показал потрясающий набор элементов. Судьи просто оказались не готовы к такому выдающемуся выступлению Димы. Их некая предвзятость не позволила ему быть третьим».
СПИЦОВ ДОБРАЛСЯ ДО БРОНЗЫ
Еще одним российским медалистом в среду стал лыжник Денис Спицов. Он завоевал бронзу Олимпиады в индивидуальной гонке на 15 километров. Таким образом, 21-летний уроженец Вологодской области сделал один шаг вперед по сравнению с результатом в скиатлоне, где он занял четвертое место. Спицов на 23 секунды отстал от швейцарца Дарио Колоньи, который стал олимпийским чемпионом в индивидуальной гонке, показав время 33 минуты 43,9 секунды. Серебряную медаль завоевал норвежец Симен Крюгер, опередивший россиянина на 4,7 секунды.
Последними, кто добивался успехов в этой дисциплине, были Михаил Девятьяров и Владимир Смирнов. Первый завоевал золото, второй — бронзу в гонке на 15 километров классическим стиле на Играх в Калгари-88.
— Вообще не верю, что добрался до подиума, — сказал после финиша Спицов. — После четвертого места очень хотел взять медаль. Но утром чувствовал себя не очень хорошо, и рассчитывать на такой успех было сложно. Пока не могу понять, что произошло. Я обычно во всех гонках начинаю медленно относительно лидеров, а потом отыгрываю. У меня сегодня была установка от тренеров начинать как можно быстрее и сразу включаться в гонку. Поэтому начало дистанции мне показалось спринтом!
РОССИЯНКИ ПРОИГРАЛИ ШВЕДКАМ
Женская сборная России проиграла Швеции со счетом 4:5 в матче кругового турнира на Олимпиаде. В трех встречах россиянки одержали всего одну победу, в следующем матче они встретятся со сборной США.
За сборную России выступают Виктория Моисеева, Ульяна Васильева, Галина Арсенькина, Юлия Гузиева и Юлия Портунова.
КОМАНДА ЗНАРКА ОДЕРЖАЛА ПЕРВУЮ ПОБЕДУ НА ИГРАХ
Мужская сборная России одержала первую победу на Олимпийских играх, разгромив Словению со счетом 8:2. В составе команды Олега Знарка шайбами отметились Сергей Мозякин, Илья Ковальчук (дубль), Александр Барабанов, Илья Каблуков и Кирилл Капризов (хет-трик). У проигравших точные броски на счету Яна Муршака и Жиги Панце.
На 27-й минуте встречи Илья Каблуков не смог реализовать буллит, пробив в штангу. С первых минут ворота российской команды защищал Василий Кошечкин, в третьем периоде его заменил Илья Сорокин. Следующий матч российских хоккеистов на Играх в Пхенчхане состоится 17 февраля. Соперником будет команда США. Начало игры — 15.10 по московскому времени.
— Хотелось бы, чтобы не было эйфории. У нас был план, провели сборы, должны играть нормально даже два матча подряд. Ошибки все равно есть. Доволен процентов на 60, — сказал после матча со словенцами Олег Знарок.
ВОРОНИНА ДОТЕРПЕЛА ДО БРОНЗЫ
Еще одну медаль в копилку российской олимпийской команды принесла Наталья Воронина, завоевавшая бронзу на дистанции 5 000 км. Она преодолела дистанцию за 6 минут 53,98 секунды. Золотую медаль завоевала голландка Эсме Виссер (6.50,23), серебряную — Мартина Сабликова из Чехии (6.51,85).
— После такой Олимпиады мне ничего не страшно. Это был огромный опыт. Индивидуальная медаль, конечно же, важна, но мы хотели побороться и в командной гонке. К сожалению, этого не получилось, — сказала россиянка.
ТРИУМФ БЕЛОРУССКОЙ ШКОЛЫ
В пятницу прошли соревнования в лыжной акробатике (фристайле) у женщин. Золото завоевала белорусская спортсменка Анна Гуськова. Серебро и бронзу взяли китаянки Чжан Синь и Кун Фаньюй. Россиянки Любовь Никитина, Александра Орлова и Кристина Спиридонова заняли 7, 8 и 11 места соответственно.
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