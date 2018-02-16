«Она работает рядом с выдающимися спортсменами». Татьяна Тарасова о будущем казахстанки Элизабет Турсынбаевой

— Она тренируется у прекрасного тренера Брайана Орсера, идет вверх. Маленькое, крошечное создание, все умеет делать. Мне кажется, что Брайан Орсер ее очень любит, любит с ней работать — это большое дело. Сегодня Брайан Орсер — лучший тренер мира. Лиза работает рядом с выдающимися спортсменами. Это все очень важно, — отметила Татьяна Тарасова.

Напомним, что впервые в истории сразу две фигуристки из Казахстана Элизабет Турсынбаева и Айза Мамбек представят свои программы на Олимпиаде. Это стало возможным благодаря удачному выступлению Турсынбаевой на чемпионате Мира, где она вошла в десятку сильнейших.