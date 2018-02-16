Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32588809/
16 февраля 2018, 19:28 | Фигурное катание | Sports.kz

«Она работает рядом с выдающимися спортсменами». Татьяна Тарасова о будущем казахстанки Элизабет Турсынбаевой

Известный российский тренер Татьяна Тарасова высказалась о перспективах казахстанской фигуристки Элизабет Турсынбаевой, передает корреспондент Sports.kz из южнокорейского Пхенчхана.

— Она тренируется у прекрасного тренера Брайана Орсера, идет вверх. Маленькое, крошечное создание, все умеет делать. Мне кажется, что Брайан Орсер ее очень любит, любит с ней работать — это большое дело. Сегодня Брайан Орсер — лучший тренер мира. Лиза работает рядом с выдающимися спортсменами. Это все очень важно, — отметила Татьяна Тарасова.

Напомним, что впервые в истории сразу две фигуристки из Казахстана Элизабет Турсынбаева и Айза Мамбек представят свои программы на Олимпиаде. Это стало возможным благодаря удачному выступлению Турсынбаевой на чемпионате Мира, где она вошла в десятку сильнейших.

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Фигурное катание

Денис Тен: Я отдал всё, но не все жертвы оправдались

Денис Тен: Я отдал всё, но не все жертвы оправдались

Казахстанский фигурист Денис Тен завершил свое выступление на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане, не попав в финал после короткой программы. Спортсмен поделился своими мыслями после выступления с подписчиками в Сети.
Еще 5 новостей   Все новости
16 февраля

«Большие сомнения». Российский эксперт прочит Головкину поражение от Альвареса

Казахстанский боксер не встретится с Альваресом

«Павлодар навсегда останется в моем сердце!». Давид Лория попрощался с «Иртышом»
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?