Знарок vs Шипачев: почему звезда сборной России в запасе?

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ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Алексей ШЕВЧЕНКО

Олег Знарок перед матчем со Словенией вывел из состава сборной России Вадима Шипачева, заменив его на Илью Каблукова. Не исключено, что Вадим больше вообще не выйдет на лед.

После игры со Словакией эксперту Леониду Вайсфельду в студии «СЭ» задали вопрос, почему в этой сборной нет Владимира Ткачева.

— А вместо кого? — удивился Вайсфельд. — Он претендовал на позицию Вадима Шипачева, которого я считаю лучшим центральным нападающим в стране.

Это правда, но не вся. Вадим Шипачев был лучшим в прошлом году. В этом все изменилось. Все хорошо помнят громкую историю с его отъездом в «Вегас» прошлым летом. Представители СКА и лично главный тренер утверждали тогда, что Шипачев их подвел. И заявили, что даже если он вернется, то не будет играть в питерском клубе и в сборной. Вадим все это читал и прекрасно знал. Но вернулся. И даже в питерском клубе, который не встречает сопротивления со стороны соперников, было видно, что история с «Вегасом» его подкосила морально. Что он уже не тот. И — да, уступает Ткачеву. Какой был смысл везти его в Корею?

Тем более не стоило брать Шипачева на Олимпиаду после того, что он сотворил на Кубке Первого канала. Вы не помните? В важном матче против Канады он заработал большой и дисциплинарный штраф до конца игры в ситуации, когда грубить просто не следовало. Примчался откуда-то за ворота, разбил лицо сопернику об борт. Зачем? Он и сам объяснить не смог.

По-хорошему сразу после этого штрафа Вадима нужно было отцеплять от команды и наигрывать Ткачева. Ведь в обороне, как считается, оба играют неважно, зато в атаке Владимир из «Ак Барса» гораздо сильней.

А куда смотрит Знарок? Неужели не видел, что Шипачев раздавлен? Почему он не сделал выводы?

Сделал бы, выступай Вадим в другой команде. Поставил бы на нем крест, как на Якупове или Варламове перед московским чемпионатом мира. Но Шипачев — из СКА, а тут уже действуют другие критерии. И я объясню. Знарок, как и любой человек, в базовом клубе просто потерял интуицию. Он думал, что если Вадим набирает очки в матчах с «Северсталью» и «Югрой», то будет и против Словакии с США.

Я не уверен, что Шипачев виноват в поражении от словаков. Скорее даже, он меньше всех в нем виноват. Но совсем не удивлен, что именно его показательно наказали.

После чемпионата мира в Кельне у них с тренером состоялся неприятный разговор. Вадим был недоволен тем, что его посадили в запас по ходу матча за третье место, и высказал это Знарку после игры. А тот начал оправдываться. Такие стычки случаются, о них быстро забывают, но в этом случае, видимо, осадок остался. И вот последствия.

Но и Знарок, наказав Вадима, поставил себя в тяжелую ситуацию. Теперь они с игроком не доверяют друг другу. По-хорошему надо бы отправить Вадима в Россию. А вдруг кто-то получит травму? Да и слишком сильная будет пощечина для хоккеиста, если изгнать его сейчас из команды. Возвращать Шипачева в состав тоже опасно — играет он не лучшим образом, может и подвести. Плюс еще Дацюк сыгрался с Гусевым и Капризовым. Правда, всего лишь против Словении, но все лучше, чем ничего.

Придется пока Знарку говорить, что «Вадим плохо себя чувствует», выпускать вместо него Каблукова и думать, как выходить из этого тупика. А решать надо было раньше. И брать Ткачева. ​.