К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

У нападающего СКА 17 голевых передач — столько же, сколько у Сергея Макарова и чеха Роберта Ланга. Отметим, что у лучших хоккеистов по этому показателю — Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова и Саку Койву — 21 голевой пас. У Дацюка есть хорошие шансы улучшить свой результат, хотя многое будет зависеть от того, как далеко сборная России пройдет в турнире. (Алексей МОРОЗ).