Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32588214/
16 февраля 2018, 18:25 | Хоккей | Спорт-Экспресс

Дацюк — в десятке лучших ассистентов в истории Олимпиад

Павел Дацюк, сделав две голевых передачи в матче против сборной Словении, попал в десятку лучших ассистентов в истории Олимпиад.

Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

© AFP 2018
1/12

У нападающего СКА 17 голевых передач — столько же, сколько у Сергея Макарова и чеха Роберта Ланга. Отметим, что у лучших хоккеистов по этому показателю — Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова и Саку Койву — 21 голевой пас. У Дацюка есть хорошие шансы улучшить свой результат, хотя многое будет зависеть от того, как далеко сборная России пройдет в турнире. (Алексей МОРОЗ).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
16 Февраля, 10:40 Зрители 6018 Группа B Gangneung Hockey Centre
Россия 8:2
(2:0, 4:1, 2:1)
Словения
Главные тренеры
Олег Знарок Кари Саволайнен
Вратари
Кошечкин В. 40:00 (Сорокин И.И. 40:00) Грачнар Л.
1-й период
Юрий Репе 17:51
18:23 Сергей Мозякин (П. Дацюк, Н. Гусев)
18:45 Илья Ковальчук (Е. Яковлев, С. Андронов)
2-й период
Жига Еглич 25:30
26:00 Александр Барабанов (М. Григоренко, С. Калинин)
26:26 Илья Каблуков
28:48 Илья Каблуков (И. Ковальчук, Арт. Зуб)
30:02 Кирилл Капризов (Б. Киселевич, Н. Гусев)
31:16 Сергей Калинин
Ян Муршак (М. Верлиц, А. Куралт) 33:31
37:16 Илья Ковальчук (С. Калинин, С. Андронов)
3-й период
41:15 Кирилл Капризов (П. Дацюк, Б. Киселевич)
41:46 Сергей Широков
47:12 Кирилл Капризов (Арт. Зуб, Н. Гусев)
Андрей Гебар 55:13
55:17 Никита Гусев
56:08 Вячеслав Войнов
Жига Панце 59:27
Статистика
8 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Даниэль Штрикер (Швейцария)
Главный судья Марк Лемелин (США)

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости
13 февраля

Трихичев доставлен в больницу после падения на Олимпиаде

У МОК появились претензии к сборной США

Родченков атакует Россию. "Вся правда" о русском допинге
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?