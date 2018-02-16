Дацюк — в десятке лучших ассистентов в истории Олимпиад
Павел Дацюк, сделав две голевых передачи в матче против сборной Словении, попал в десятку лучших ассистентов в истории Олимпиад.
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У нападающего СКА 17 голевых передач — столько же, сколько у Сергея Макарова и чеха Роберта Ланга. Отметим, что у лучших хоккеистов по этому показателю — Валерия Харламова, Вячеслава Фетисова и Саку Койву — 21 голевой пас. У Дацюка есть хорошие шансы улучшить свой результат, хотя многое будет зависеть от того, как далеко сборная России пройдет в турнире. (Алексей МОРОЗ).
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Главные тренеры
|Олег Знарок
|Кари Саволайнен
Вратари
|Кошечкин В. 40:00 (Сорокин И.И. 40:00)
|Грачнар Л.
|1-й период
|Юрий Репе
|17:51
|18:23
|Сергей Мозякин (П. Дацюк, Н. Гусев)
|18:45
|Илья Ковальчук (Е. Яковлев, С. Андронов)
|2-й период
|Жига Еглич
|25:30
|26:00
|Александр Барабанов (М. Григоренко, С. Калинин)
|26:26
|Илья Каблуков
|28:48
|Илья Каблуков (И. Ковальчук, Арт. Зуб)
|30:02
|Кирилл Капризов (Б. Киселевич, Н. Гусев)
|31:16
|Сергей Калинин
|Ян Муршак (М. Верлиц, А. Куралт)
|33:31
|37:16
|Илья Ковальчук (С. Калинин, С. Андронов)
|3-й период
|41:15
|Кирилл Капризов (П. Дацюк, Б. Киселевич)
|41:46
|Сергей Широков
|47:12
|Кирилл Капризов (Арт. Зуб, Н. Гусев)
|Андрей Гебар
|55:13
|55:17
|Никита Гусев
|56:08
|Вячеслав Войнов
|Жига Панце
|59:27
Статистика
|8
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэль Штрикер (Швейцария)
|Главный судья
|Марк Лемелин (США)