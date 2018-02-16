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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
весь медальный зачет
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16 февраля 2018, 18:06 | Олимпизм | Спорт Mail.Ru

Расписание видеотрансляций Олимпиады: 17 февраля

Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Первыми борьбу за медали начнут фигуристы, которые разыграют награды в мужском одиночном катании. Соревнования начнутся в 4:00 мск. Не пропустите!

Видеопоток Telesport 2

4:00 — 8:25 — Фигурное катание. Мужчины, произвольная программа (разыгрываются медали)

12:30 — 13:45 — Лыжи. Женщины, эстафета (разыгрываются медали)

14:15 — 15:10 — Биатлон. Женщины, масс-старт (разыгрываются медали)

15:10 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. Россия — США.

Видеопоток Telesport 3

3:05 — 6:00 — Керлинг. Женщины. Россия — США.

6:10 — 8:30 — Хоккей. Мужчины. Канада — Чехия.

13:00 — 15:55 — Шорт-трек. Женщины, 1500 м, квалификация, ½ финала, финал (разыгрываются медали). Мужчины, 1000 м, ¼ финала, ½ финала, финал (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 4

4:00 — 5:40 — Фристайл. Женщины, слоупстайл, квалификация.

7:00 — 8:35 — Фристайл. Женщины, слоупстайл, финал (разыгрываются медали)

15:30 — 17:15 — Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин, финал (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 5

5:00 — 6:55 — Горные лыжи. Женщины, супергигант (разыгрываются медали)

14:20 — 16:30 — Скелетон. Женщины, 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)

Видеопоток Telesport 6

6:10 — 8:30 — Хоккей. Женщины. ¼ финала. Россия — Швейцария.

Видеопоток Telesport 7

14:00 — 15:15 — Фристайл. Мужчины, акробактика, квалификация.
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