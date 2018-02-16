Расписание видеотрансляций Олимпиады: 17 февраля
Предлагаем вашему вниманию полное расписание видеотрансляций с Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане. Первыми борьбу за медали начнут фигуристы, которые разыграют награды в мужском одиночном катании. Соревнования начнутся в 4:00 мск. Не пропустите!
Видеопоток Telesport 2
4:00 — 8:25 — Фигурное катание. Мужчины, произвольная программа (разыгрываются медали)
12:30 — 13:45 — Лыжи. Женщины, эстафета (разыгрываются медали)
14:15 — 15:10 — Биатлон. Женщины,
15:10 — 17:30 — Хоккей. Мужчины. Россия — США.
Видеопоток Telesport 3
3:05 — 6:00 — Керлинг. Женщины. Россия — США.
6:10 — 8:30 — Хоккей. Мужчины. Канада — Чехия.
13:00 — 15:55 —
Видеопоток Telesport 4
4:00 — 5:40 — Фристайл. Женщины, слоупстайл, квалификация.
7:00 — 8:35 — Фристайл. Женщины, слоупстайл, финал (разыгрываются медали)
15:30 — 17:15 — Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины, большой трамплин, финал (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 5
5:00 — 6:55 — Горные лыжи. Женщины, супергигант (разыгрываются медали)
14:20 — 16:30 — Скелетон. Женщины, 3-й и 4-й заезды (разыгрываются медали)
Видеопоток Telesport 6
6:10 — 8:30 — Хоккей. Женщины. ¼ финала. Россия — Швейцария.
Видеопоток Telesport 7
14:00 — 15:15 — Фристайл. Мужчины, акробактика, квалификация.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter