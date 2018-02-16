МОК не допустил Казахстан до эстафеты в лыжных гонках на Олимпиаде-2018
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Казахстан до участия в женской лыжной эстафете на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, передает корреспондент Vesti.kz.
Сборная планировала привлечь биатлонистку Дарью Климину, так как у команды было три квоты. В итоге МОК отказал в заявке Климиной, а выступать в эстафете с тремя участницами запрещено правилами.
Таким образом, женская эстафета «четыре по пять километров», которая состоится завтра, 17 февраля, пройдет без участия Казахстана.
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