МОК не допустил Казахстан до эстафеты в лыжных гонках на Олимпиаде-2018

Сборная планировала привлечь биатлонистку Дарью Климину, так как у команды было три квоты. В итоге МОК отказал в заявке Климиной, а выступать в эстафете с тремя участницами запрещено правилами.

Таким образом, женская эстафета «четыре по пять километров», которая состоится завтра, 17 февраля, пройдет без участия Казахстана.