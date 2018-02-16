Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32588079/
16 февраля 2018, 18:01 | Лыжный спорт | Vesti.kz

МОК не допустил Казахстан до эстафеты в лыжных гонках на Олимпиаде-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил Казахстан до участия в женской лыжной эстафете на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, передает корреспондент Vesti.kz.

Сборная планировала привлечь биатлонистку Дарью Климину, так как у команды было три квоты. В итоге МОК отказал в заявке Климиной, а выступать в эстафете с тремя участницами запрещено правилами.

Таким образом, женская эстафета «четыре по пять километров», которая состоится завтра, 17 февраля, пройдет без участия Казахстана.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  
17 февраля

Видеообзор победного матча сборной Казахстана по хоккею против Венгрии на старте Еврочелленджа

Сборная Казахстана по хоккею победила Венгрию на старте Еврочелленджа

Юбенк-младший и бывший спарринг-партнер Головкина прошли взвешивание перед полуфиналом WBSS
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?