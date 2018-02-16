Сноубордист Олюнин успешно перенес операцию после перелома ноги
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин был успешно прооперирован в пятницу. Об этом на странице в Instagram сообщила жена спортсмена Мария.
В четверг на Олимпиаде проходили соревнования в
Как сообщает Мария, у Олюнина диагностировали разрыв мениска, перелом (ранее сообщалось, что у спортсмена перелом голени), а также сильный отек
«Работа проделана большая. Спасибо нашим ребятам и докторам из Олимпийского комитета, которые сделали все для того, чтобы предоставить нам лучших специалистов. Спасибо всем за поддержку, все кто был с нами и переживал за Колю», — добавила Мария.
Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.
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