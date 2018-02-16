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16 февраля 2018, 17:56 | Зимние | ТАСС

Сноубордист Олюнин успешно перенес операцию после перелома ноги

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Российский сноубордист Николай Олюнин был успешно прооперирован в пятницу. Об этом на странице в Instagram сообщила жена спортсмена Мария.

В четверг на Олимпиаде проходили соревнования в сноуборд-кроссе. Олюнин упал в полуфинальном заезде и получил травму, не сумев продолжить соревнования. Впоследствии он был госпитализирован.

Как сообщает Мария, у Олюнина диагностировали разрыв мениска, перелом (ранее сообщалось, что у спортсмена перелом голени), а также сильный отек из-за давления в ноге. «Так как под давлением одна кость вдавила другую, то образовавшееся пространство заменили твердой красной костью», — написала жена сноубордиста.

«Работа проделана большая. Спасибо нашим ребятам и докторам из Олимпийского комитета, которые сделали все для того, чтобы предоставить нам лучших специалистов. Спасибо всем за поддержку, все кто был с нами и переживал за Колю», — добавила Мария.

Олюнин является серебряным призером Олимпийских игр в Сочи, а также победителем Универсиады 2015 года.
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