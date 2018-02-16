Трехкратная чемпионка ОИ конькобежка Сабликова рассчитывает выступить на Играх-2022

Сабликова выиграла золото на дистанции 3000 метров на Олимпиаде-2010 и две золотые медали на дистанции 5000 метров на Играх 2010 и 2014 годов.

«Я должна понять по моему здоровью. Если все будет хорошо, то хотела бы выступить на следующих Играх», — сказала она.

Чешка также является 12-кратной чемпионкой мира на отдельных дистанциях, четырехкратной чемпионкой мира в классическом многоборье, пятикратной чемпионкой Европы в классическом многоборье, 10-кратной обладательницей Кубка мира на дистанциях 3000 и 5000 м.