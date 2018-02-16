Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Германии на Олимпиаде
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала победу над командой Германии со счетом 1:0 в матче группового этапа олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.
Единственную шайбу в матче на второй минуте забросил шведский нападающий Виктор Стольберг.
В первом матче турнира шведы обыграли норвежцев (4:0), а немцы проиграли финнам (2:5). После двух матчей сборная Швеции занимает второе место в группе С, набрав шесть очков. Шведы уступают первое место финнам, в активе которых также шесть очков, по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Немцы занимают третье место, не набрав очков, и также опережают норвежцев по разнице заброшенных и пропущенных.
В следующем матче шведы сыграют с финнами. Немцы встретятся с норвежцами. Обе игры пройдут 18 февраля.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.
В мужском олимпийском хоккейном турнире принимает участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
|Рикард Гренборг
|Марко Штурм
|Энрот Ю.
|Пильмайер Т. 58:26
|1-й период
|02:00
|Виктор Столберг (П. Закриссон, А. Бергстрем)
|10:01
|Пер Линдхольм
|2-й период
|Янник Зайденберг
|20:41
|24:00
|Эрик Густафссон
|Кристиан Эрхофф
|28:14
|Маттиас Плахта
|33:45
|35:34
|Пер Линдхольм
|36:25
|Виктор Столберг
|38:37
|Юхан Франссон
|10
|Штрафное время
|6
|3
|Игра в большинстве
|5
|0
|Голы в большинстве
|0
|Главный судья
|Константин Оленин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Тимоти Майер (США)