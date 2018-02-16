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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
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16 февраля 2018, 17:52 | Хоккей | ТАСС

Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Германии на Олимпиаде

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Сборная Швеции одержала победу над командой Германии со счетом 1:0 в матче группового этапа олимпийского турнира в южнокорейском Пхёнчхане.

Единственную шайбу в матче на второй минуте забросил шведский нападающий Виктор Стольберг.

В первом матче турнира шведы обыграли норвежцев (4:0), а немцы проиграли финнам (2:5). После двух матчей сборная Швеции занимает второе место в группе С, набрав шесть очков. Шведы уступают первое место финнам, в активе которых также шесть очков, по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Немцы занимают третье место, не набрав очков, и также опережают норвежцев по разнице заброшенных и пропущенных.

В следующем матче шведы сыграют с финнами. Немцы встретятся с норвежцами. Обе игры пройдут 18 февраля.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимает участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу. Финал мужского хоккейного турнира пройдет 25 февраля.
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16 Февраля, 15:10 Зрители 3077 Группа C Kwandong Hockey Centre
Швеция 1:0
(1:0, 0:0, 0:0)
Германия
Главные тренеры
Рикард Гренборг Марко Штурм
Вратари
Энрот Ю. Пильмайер Т. 58:26
1-й период
02:00 Виктор Столберг (П. Закриссон, А. Бергстрем)
10:01 Пер Линдхольм
2-й период
Янник Зайденберг 20:41
24:00 Эрик Густафссон
Кристиан Эрхофф 28:14
Маттиас Плахта 33:45
35:34 Пер Линдхольм
36:25 Виктор Столберг
38:37 Юхан Франссон
Статистика
10 Штрафное время 6
3 Игра в большинстве 5
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Константин Оленин (Москва, Россия)
Главный судья Тимоти Майер (США)

Хоккей

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