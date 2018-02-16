Сборная Швеции по хоккею обыграла команду Германии на Олимпиаде

Единственную шайбу в матче на второй минуте забросил шведский нападающий Виктор Стольберг.

В первом матче турнира шведы обыграли норвежцев (4:0), а немцы проиграли финнам (2:5). После двух матчей сборная Швеции занимает второе место в группе С, набрав шесть очков. Шведы уступают первое место финнам, в активе которых также шесть очков, по разнице заброшенных и пропущенных шайб. Немцы занимают третье место, не набрав очков, и также опережают норвежцев по разнице заброшенных и пропущенных.

В следующем матче шведы сыграют с финнами. Немцы встретятся с норвежцами. Обе игры пройдут 18 февраля.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) не стала приостанавливать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира, поэтому спортсмены из НХЛ не выступают на Играх. Лига с 1998 года делала паузу в чемпионате на время Олимпиады.