Сборная Финляндии по хоккею обыграла норвежцев в матче группового этапа Олимпиады
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии обыграли команду Норвегии со счетом 5:1 во втором матче группы С на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
В составе победителей шайбами отметились Эели Толванен (17-я и 26-я минуты),
Сборная Финляндии, одержав две победы в основное время, возглавляет группу С (6 очков). Шведы, в активе которых также две победы, занимают второе место по дополнительным показателям. Команды Германии и Норвегии не имеют набранных очков и занимают третью и четвертую строчку соответственно.
Заключительный матч группового этапа финны проведут против шведов 18 февраля, в этот же день норвежцы сыграют с немцами.
В мужском олимпийском хоккейном турнире принимает участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в
Финал мужского хоккейного турнира пройдет 25 февраля.
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|16 Февраля, 15:10
|Зрители 4180
|Группа C
|Gangneung Hockey Centre
|Лаури Марьямяки
|Петтер Торесен
|Коскинен М.
|Хауген Л.
|1-й период
|04:50
|Петри Контиола
|Патрик Торесен (Т. Кристиансен, К.А. Улимб)
|06:29
|Патрик Торесен
|07:15
|Кен Андре Улимб
|10:23
|Маттиас Нерстебе
|16:15
|16:32
|Эли Толванен (С. Леписто)
|2-й период
|21:33
|Петри Контиола
|25:32
|Эли Толванен (Ю. Пелтола)
|30:09
|Яни Лаюнен
|3-й период
|42:59
|Вели-Матти Савинайнен (Я. Коскиранта)
|Матс Россели Ольсен
|47:33
|47:54
|Сами Леписто (П. Контиола)
|48:28
|Лассе Кукконен
|Матс Россели Ольсен
|51:05
|Хенрик Эдегор
|53:09
|56:48
|Сакари Маннинен (П. Контиола)
|8
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|4
|2
|Голы в большинстве
|1
|Главный судья
|Ян Гржибик (Чехия)
|Главный судья
|Бретт Айверсон (Канада)