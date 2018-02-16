Сборная Финляндии по хоккею обыграла норвежцев в матче группового этапа Олимпиады

В составе победителей шайбами отметились Эели Толванен (17-я и 26-я минуты), Вели-Матти Савинайнен (43), Сами Лепистё (48) и Сакари Маннинен (57). У норвежцев отличился Патрик Торесен (7).

Сборная Финляндии, одержав две победы в основное время, возглавляет группу С (6 очков). Шведы, в активе которых также две победы, занимают второе место по дополнительным показателям. Команды Германии и Норвегии не имеют набранных очков и занимают третью и четвертую строчку соответственно.

Заключительный матч группового этапа финны проведут против шведов 18 февраля, в этот же день норвежцы сыграют с немцами.

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимает участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу.

Финал мужского хоккейного турнира пройдет 25 февраля.