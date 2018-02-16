Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32587889/
16 февраля 2018, 17:50 | Хоккей | ТАСС

Сборная Финляндии по хоккею обыграла норвежцев в матче группового этапа Олимпиады

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Хоккеисты сборной Финляндии обыграли команду Норвегии со счетом 5:1 во втором матче группы С на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В составе победителей шайбами отметились Эели Толванен (17-я и 26-я минуты), Вели-Матти Савинайнен (43), Сами Лепистё (48) и Сакари Маннинен (57). У норвежцев отличился Патрик Торесен (7).

Сборная Финляндии, одержав две победы в основное время, возглавляет группу С (6 очков). Шведы, в активе которых также две победы, занимают второе место по дополнительным показателям. Команды Германии и Норвегии не имеют набранных очков и занимают третью и четвертую строчку соответственно.

Заключительный матч группового этапа финны проведут против шведов 18 февраля, в этот же день норвежцы сыграют с немцами.

В мужском олимпийском хоккейном турнире принимает участие 12 команд, которые разбиты на три группы. Все команды выходят в плей-офф турнира. Победители групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места начнут борьбу в плей-офф со стадии четвертьфинала, остальные команды должны будут провести дополнительную встречу.

Финал мужского хоккейного турнира пройдет 25 февраля.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
16 Февраля, 15:10 Зрители 4180 Группа C Gangneung Hockey Centre
Финляндия 5:1
(1:1, 1:0, 3:0)
Норвегия
Главные тренеры
Лаури Марьямяки Петтер Торесен
Вратари
Коскинен М. Хауген Л.
1-й период
04:50 Петри Контиола
Патрик Торесен (Т. Кристиансен, К.А. Улимб) 06:29
Патрик Торесен 07:15
Кен Андре Улимб 10:23
Маттиас Нерстебе 16:15
16:32 Эли Толванен (С. Леписто)
2-й период
21:33 Петри Контиола
25:32 Эли Толванен (Ю. Пелтола)
30:09 Яни Лаюнен
3-й период
42:59 Вели-Матти Савинайнен (Я. Коскиранта)
Матс Россели Ольсен 47:33
47:54 Сами Леписто (П. Контиола)
48:28 Лассе Кукконен
Матс Россели Ольсен 51:05
Хенрик Эдегор 53:09
56:48 Сакари Маннинен (П. Контиола)
Статистика
8 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 4
2 Голы в большинстве 1
Судьи
Главный судья Ян Гржибик (Чехия)
Главный судья Бретт Айверсон (Канада)

Хоккей

Еще 7 новостей   Все новости

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

"В Сочи было лучше" - что не так на Олимпиаде в Пхёнчхане
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?