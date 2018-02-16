Анонс дня. Финал в прыжках с трамплина и дебют Ким Йонг А за Казахстан на Олимпиаде-2018

Завтра, 17 февраля, казахстанские спортсмены выступят только в трех видах спорта. Олимпийский старт примут представители шорт-трека, прыжках на лыжах с трамплина и фристайла. На продолжающихся играх дебютирует шорт-трекистка Ким Йонг А — южнокорейскую спортсменку после перехода в сборную Казахстана также называют Алия Ким.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Квалификация. Женщины

Кто: Ким Йонг А, Анастасия Крестова

Во сколько: Начало в 16:00 (здесь и далее — по времени Астаны)

Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Фристайл. Акробатика. Первая и вторая квалификация

Кто: Ильдар Бадрутдинов

Во сколько: Начало в 17:00

Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Полуфиналы. Женщины

Кто: Ким Йонг А, Анастасия Крестова

Во сколько: Начало в 17:13

Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Финалы. Женщины

Кто: Ким Йонг А, Анастасия Крестова

Во сколько: Начало в 18:05

Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин. Финал. Мужчины

Кто: Сергей Ткаченко

Во сколько: Начало в 18:30.

Напомним, на счету сборной Казахстана пока только одна медаль. Бронзовую награду во фристайле завоевала могулисткаЮлия Галышева.