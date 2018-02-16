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Зимние игры в Пхёнчхане
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16 февраля 2018, 17:44 | Олимпизм | Vesti.kz

Анонс дня. Финал в прыжках с трамплина и дебют Ким Йонг А за Казахстан на Олимпиаде-2018

Vesti.kz представляют анонс дня с расписанием выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Завтра, 17 февраля, казахстанские спортсмены выступят только в трех видах спорта. Олимпийский старт примут представители шорт-трека, прыжках на лыжах с трамплина и фристайла. На продолжающихся играх дебютирует шорт-трекистка Ким Йонг А — южнокорейскую спортсменку после перехода в сборную Казахстана также называют Алия Ким.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Квалификация. Женщины
Кто: Ким Йонг А, Анастасия Крестова
Во сколько: Начало в 16:00 (здесь и далее — по времени Астаны)
Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Фристайл. Акробатика. Первая и вторая квалификация
Кто: Ильдар Бадрутдинов
Во сколько: Начало в 17:00
Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Полуфиналы. Женщины
Кто: Ким Йонг А, Анастасия Крестова
Во сколько: Начало в 17:13
Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Шорт-трек. 1 500 метров. Финалы. Женщины
Кто: Ким Йонг А, Анастасия Крестова
Во сколько: Начало в 18:05
Прямой эфир: Qazaqstan.

Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин. Финал. Мужчины
Кто: Сергей Ткаченко
Во сколько: Начало в 18:30.

Напомним, на счету сборной Казахстана пока только одна медаль. Бронзовую награду во фристайле завоевала могулисткаЮлия Галышева.
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