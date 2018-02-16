Анонс дня. Финал в прыжках с трамплина и дебют Ким Йонг А за Казахстан на Олимпиаде-2018
Vesti.kz представляют анонс дня с расписанием выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Завтра, 17 февраля, казахстанские спортсмены выступят только в трех видах спорта. Олимпийский старт примут представители
Вид спорта:
Кто: Ким Йонг А, Анастасия Крестова
Во сколько: Начало в 16:00 (здесь и далее — по времени Астаны)
Прямой эфир: Qazaqstan.
Вид спорта: Фристайл. Акробатика. Первая и вторая квалификация
Кто: Ильдар Бадрутдинов
Во сколько: Начало в 17:00
Прямой эфир: Qazaqstan.
Вид спорта:
Кто: Ким Йонг А, Анастасия Крестова
Во сколько: Начало в 17:13
Прямой эфир: Qazaqstan.
Вид спорта:
Кто: Ким Йонг А, Анастасия Крестова
Во сколько: Начало в 18:05
Прямой эфир: Qazaqstan.
Вид спорта: Прыжки на лыжах с трамплина. Большой трамплин. Финал. Мужчины
Кто: Сергей Ткаченко
Во сколько: Начало в 18:30.
Напомним, на счету сборной Казахстана пока только одна медаль. Бронзовую награду во фристайле завоевала могулисткаЮлия Галышева.
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