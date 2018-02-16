Тихомиров: Операция сноубордиста Олюнина прошла быстрее, чем планировалось
ПХЕНЧХАН, 16 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Операция серебряного олимпийского призера Сочи-2014 российского сноубордиста Николая Олюнина, получившего перелом ноги на Олимпиаде в Пхенчхане, прошла быстрее, чем планировалось, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России по сноуборду, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.
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Видимо, что-то случилось...
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Олюнин получил травму в четверг в полуфинале олимпийского турнира по
«Операция у Николая прошла. Надеюсь, все нормально. Операция прошла быстрее, чем планировалось», — сказал Тихомиров.
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