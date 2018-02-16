Тихомиров: Операция сноубордиста Олюнина прошла быстрее, чем планировалось

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Олюнин получил травму в четверг в полуфинале олимпийского турнира по борд-кроссу. После падения на трассе он не смог подняться сам и покинул ее на носилках, а затем был отправлен в больницу. Позднее в тренерском штабе сборной России сообщили, что у Олюнина перелом ноги и он будет прооперирован.

«Операция у Николая прошла. Надеюсь, все нормально. Операция прошла быстрее, чем планировалось», — сказал Тихомиров.