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16 февраля 2018, 17:36 | Зимние | Р-Спорт

Тихомиров: Операция сноубордиста Олюнина прошла быстрее, чем планировалось

ПХЕНЧХАН, 16 фев — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Операция серебряного олимпийского призера Сочи-2014 российского сноубордиста Николая Олюнина, получившего перелом ноги на Олимпиаде в Пхенчхане, прошла быстрее, чем планировалось, сообщил РИА Новости главный тренер сборной России по сноуборду, президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров.

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Олюнин получил травму в четверг в полуфинале олимпийского турнира по борд-кроссу. После падения на трассе он не смог подняться сам и покинул ее на носилках, а затем был отправлен в больницу. Позднее в тренерском штабе сборной России сообщили, что у Олюнина перелом ноги и он будет прооперирован.

«Операция у Николая прошла. Надеюсь, все нормально. Операция прошла быстрее, чем планировалось», — сказал Тихомиров.
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