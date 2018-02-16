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16 февраля 2018, 17:35 | Керлинг | ТАСС

Канадские керлингисты победили сборную Южной Кореи в матче предварительного раунда на ОИ

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Мужская сборная Канады по керлингу обыграла сборную Южной Кореи со счетом 7:6 в четвертом матче предварительного раунда на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

В других матчах американцы победили датчан (9:5), команда Швеции обыграла британцев (8:6), а сборная Швейцарии была сильнее команды Японии (6:5). В турнирной таблице лидируют канадцы и шведы (по четыре победы), третье место делят сборные Великобритании, Италии, Швейцарии и США, в активе которых по две победы и два поражения.

Российские керлингисты не смогли квалифицироваться на Игры в Пхёнчхане.

В мужском олимпийском турнире 10 команд на предварительном раунде проведут по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.
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Керлинг

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