Канадские керлингисты победили сборную Южной Кореи в матче предварительного раунда на ОИ

В других матчах американцы победили датчан (9:5), команда Швеции обыграла британцев (8:6), а сборная Швейцарии была сильнее команды Японии (6:5). В турнирной таблице лидируют канадцы и шведы (по четыре победы), третье место делят сборные Великобритании, Италии, Швейцарии и США, в активе которых по две победы и два поражения.

Российские керлингисты не смогли квалифицироваться на Игры в Пхёнчхане.

В мужском олимпийском турнире 10 команд на предварительном раунде проведут по одному матчу друг с другом. Четыре лучшие команды выйдут в полуфинал. Финал пройдет 24 февраля.