Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32587722/
16 февраля 2018, 17:34 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Конькобежка Сабликова призналась, что Воронина помогла ей выиграть серебро ОИ на 5000 м

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в беге на 5000 метров чешская конькобежка Мартина Сабликова призналась, что бронзовый призер соревнований россиянка Наталья Воронина помогла ей в очном забеге показать второй результат. Об этом Сабликова рассказала журналистам.

Ранее Воронина рассказала, что несколько раз во время Олимпиады тренировалась с командой Сабликовой, поскольку в Пхёнчхане не было ее личного тренера Павла Абраткевича, которого Международный олимпийский комитет не допустил до Игр.

«Считаю, что Наталья пробежала очень здорово, что я чувствовала во время забега. В этом сезоне она является достойным конкурентом. До забега я подумала, что хорошо было бы, если она сможет на “пятерке” помочь мне, а я — ей, что и произошло», — сказала Сабликова.

Олимпийской чемпионкой на этой дистанции стала голландка Эсме Виссер.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

"В Сочи было лучше" - что не так на Олимпиаде в Пхёнчхане
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?