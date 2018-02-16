Конькобежка Сабликова призналась, что Воронина помогла ей выиграть серебро ОИ на 5000 м

Ранее Воронина рассказала, что несколько раз во время Олимпиады тренировалась с командой Сабликовой, поскольку в Пхёнчхане не было ее личного тренера Павла Абраткевича, которого Международный олимпийский комитет не допустил до Игр.

«Считаю, что Наталья пробежала очень здорово, что я чувствовала во время забега. В этом сезоне она является достойным конкурентом. До забега я подумала, что хорошо было бы, если она сможет на “пятерке” помочь мне, а я — ей, что и произошло», — сказала Сабликова.

Олимпийской чемпионкой на этой дистанции стала голландка Эсме Виссер.