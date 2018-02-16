Конькобежка Сабликова призналась, что Воронина помогла ей выиграть серебро ОИ на 5000 м
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады в беге на 5000 метров чешская конькобежка Мартина Сабликова призналась, что бронзовый призер соревнований россиянка Наталья Воронина помогла ей в очном забеге показать второй результат. Об этом Сабликова рассказала журналистам.
Ранее Воронина рассказала, что несколько раз во время Олимпиады тренировалась с командой Сабликовой, поскольку в Пхёнчхане не было ее личного тренера Павла Абраткевича, которого Международный олимпийский комитет не допустил до Игр.
«Считаю, что Наталья пробежала очень здорово, что я чувствовала во время забега. В этом сезоне она является достойным конкурентом. До забега я подумала, что хорошо было бы, если она сможет на “пятерке” помочь мне, а я — ей, что и произошло», — сказала Сабликова.
Олимпийской чемпионкой на этой дистанции стала голландка Эсме Виссер.
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