Анна Гуськова сделала свой олимпийский выбор

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Выбор обладательницы золотой медали был прост и понятен: в данном центре она регулярно занимается и тренируется, там же растет и новая смена нашим победителям. Николай Козеко лучше всех знает толк в преемственности и традициях, а еще он нередко помогает спортсменам совершить олимпийский выбор. Вот и в этот раз Анна перед окончательным решением обратилась к Николаю Козеко за советом. Анна Гуськова долгое время была стипендиаткой Президентского спортивного клуба (2010−2012, 2015 годы).

Данный проект при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма стартовал в Лондоне-2012, затем последовали Сочи-2014 и Рио-2016.