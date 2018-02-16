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16 февраля 2018, 17:25 | Лыжный спорт | БЕЛТА

Анна Гуськова сделала свой олимпийский выбор

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Анна Гуськова сразу победы сказала пресс-службе Президентского спортивного клуба о своем решении в рамках проекта «Олимпийский выбор». Финансовую поддержку в размере Br15 тыс. получит Республиканский центр олимпийского резерва по фристайлу в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Выбор обладательницы золотой медали был прост и понятен: в данном центре она регулярно занимается и тренируется, там же растет и новая смена нашим победителям. Николай Козеко лучше всех знает толк в преемственности и традициях, а еще он нередко помогает спортсменам совершить олимпийский выбор. Вот и в этот раз Анна перед окончательным решением обратилась к Николаю Козеко за советом. Анна Гуськова долгое время была стипендиаткой Президентского спортивного клуба (2010−2012, 2015 годы).

Данный проект при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма стартовал в Лондоне-2012, затем последовали Сочи-2014 и Рио-2016.

Согласно условиям проекта «Олимпийский выбор», Президентский спортивный клуб предоставляет каждому чемпиону или призеру Игр право выбора детско-юношеской спортивной школы для оказания безвозмездной (спонсорской) помощи. После того как спортсмен или команда называет школу или другое учреждение (как правило, выбор делается в пользу школы, где спортсмен начинал свою карьеру), Президентский спортивный клуб перечисляет туда определенную денежную сумму, которая может быть потрачена на инфраструктуру, экипировку или участие в соревнованиях. Эта сумма зависит от результата спортсмена или команды и составит: первое место — Br15 тыс., второе — Br10 тыс., третье — Br7,5 тыс.
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