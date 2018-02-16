Анна Гуськова сделала свой олимпийский выбор
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Олимпийская чемпионка Анна Гуськова сразу победы сказала
пресс-службе Президентского спортивного клуба о своем решении в рамках проекта «Олимпийский выбор». Финансовую поддержку в размере Br15 тыс. получит Республиканский центр олимпийского резерва по фристайлу в Минске, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Выбор обладательницы золотой медали был прост и понятен: в данном центре она регулярно занимается и тренируется, там же растет и новая смена нашим победителям. Николай Козеко лучше всех знает толк в преемственности и традициях, а еще он нередко помогает спортсменам совершить олимпийский выбор. Вот и в этот раз Анна перед окончательным решением обратилась к Николаю Козеко за советом. Анна Гуськова долгое время была стипендиаткой Президентского спортивного клуба (2010−2012, 2015 годы).
Данный проект при поддержке Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма стартовал в Лондоне-2012, затем последовали Сочи-2014 и Рио-2016.
Согласно условиям проекта «Олимпийский выбор», Президентский спортивный клуб предоставляет каждому чемпиону или призеру Игр право выбора
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