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16 февраля 2018, 17:12 | Коньки, шорт-трек | ТАСС

Медведев поздравил российскую конькобежку Воронину с бронзой ОИ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российскую конькобежку Наталью Воронину, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане на дистанции 5000 м.

В пятницу россиянка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр на дистанции 5000 м.

«Поздравляю Наталью Воронину с бронзой в конькобежном спорте!» — написал премьер в своем Twitter.

23-летняя Воронина является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в командной гонке, серебряным (в командной гонке) и бронзовым (3000 м) призером чемпионата Европы 2018 года, который проходил в Коломне. Также она дважды побеждала на этапах Кубка мира.

Бронзовая медаль Ворониной стала для спортсменов из России восьмой на Играх в Пхёнчхане (две серебряных и шесть бронзовых).

Российские спортсмены из-за отстранения Олимпийского комитета России выступают на Играх-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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