Медведев поздравил российскую конькобежку Воронину с бронзой ОИ
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил российскую конькобежку Наталью Воронину, которая стала бронзовым призером Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане на дистанции 5000 м.
В пятницу россиянка завоевала бронзовую медаль Олимпийских игр на дистанции 5000 м.
«Поздравляю Наталью Воронину с бронзой в конькобежном спорте!» — написал премьер в своем Twitter.
23-летняя Воронина является трехкратным бронзовым призером чемпионатов мира в командной гонке, серебряным (в командной гонке) и бронзовым (3000 м) призером чемпионата Европы 2018 года, который проходил в Коломне. Также она дважды побеждала на этапах Кубка мира.
Бронзовая медаль Ворониной стала для спортсменов из России восьмой на Играх в Пхёнчхане (две серебряных и шесть бронзовых).
Российские спортсмены
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