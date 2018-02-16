Овечкина потроллили за отсутствие на Олимпиаде
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Минессота Уайлд» Брюс Будро потроллил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина. Об этом сообщает RMNB.
Увидев Овечкина на предматчевой раскатке, Будро сказал ему: «Я думал, ты на Олимпиаде!».
Встреча регулярного чемпионата завершилась победой «Вашингтона» со счетом 5:2. 32-летний Овечкин забросил одну шайбу и трижды ассистировал партнерам.
Будро возглавлял «Кэпиталс» с 2007-го по 2011 год и тренировал Овечкина, пришедшего в команду в 2005-м. Под руководством канадского специалиста нападающий провел самый результативный сезон в заокеанской карьере — в сезоне-2007/08 он набрал 112 очков (65 шайб и 47 передач).
Российские хоккеисты на Олимпиаде в Пхенчхане сыграли два матча группового этапа. В первом команда Олега Знарка уступила словакам (2:3), во втором, состоявшемся 16 февраля, — разгромила словенцев со счетом 8:2.
В составе россиян нет игроков НХЛ, потому что Международный олимпийский комитет отказался компенсировать лиге финансовые потери от участия хоккеистов в Играх.
После оглашения решения НХЛ Овечкин не раз заявлял о намерении поехать на Олимпиаду, несмотря на запрет. Позднее он отказался от этой идеи и объяснил, что его поставили в условия, при которых у него нет шансов поучаствовать в Играх.
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