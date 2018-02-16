Четыре российских прыгуна на лыжах с трамплина квалифицировались в финал ОИ-2018
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Россияне Евгений Климов, Алексей Ромашов, Денис Корнилов и Михаил Назаров квалифицировались в финальную часть соревнований Олимпиады по прыжкам на лыжах с большого трамплина. Игры проходят в южнокорейском Пхёнчхане.
Климов набрал 111,8 балла, заняв 16-е место в квалификации. Ромашов стал 21-м (108,8), Корнилов — 26-м (101,7), Назаров — 33-м (92,3). В соревнованиях на среднем трамплине, которые прошли в Пхёнчхане ранее, Корнилов занял 24-е место, Климов — 30-е, Назаров — 34-е, Ромашов — 37-е.
Всего в финал вышли 50 спортсменов. Лучший результат показал норвежец Роберт Юханссон (131,9), который в Пхёнчхане стал бронзовым призером на среднем трамплине. Второе место занял ее соотечественник и серебряный медалист Игр-2018 Йоханн Андре Форфанг (128,7). Японец Рею Кобаяси с третьей позиции квалифицировался в финал (127,6).
Медали в прыжках на лыжах с большого трамплина будут разыграны по результатам двух попыток. Обе попытки пройдут 17 февраля. Олимпийские игры завершатся 25 февраля.
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