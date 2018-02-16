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16 февраля 2018, 17:14 | Олимпизм | Р-Спорт

Информатор WADA Родченков считает «неприемлемым» решение CAS оправдать россиян

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков считает неприемлемым решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который отменил вердикт Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении российских спортсменов от Олимпийских игр за нарушение антидопинговых правил.

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© РИА "Новости"

«Решение CAS по 39 российским спортсменам было неприемлемым, — сказал Родченков, которого цитирует Ассошиэйтед Пресс. — Качество доказательной базы было слишком высоким. И CAS должен был рассмотреть все доказательства… «Чистые» спортсмены, заслуживающие надлежащего разбирательства, получают четкий сигнал: «Нас не волнуют ваши интересы».

«То, что CAS с пренебрежением отнесся к выводам из расследования (главы независимой комиссии WADA Ричарда) Макларена, (Дениса) Освальда и (Самуэля) Шмида — позор и неуважение (к ним)», — добавил Родченков.

МОК создал две комиссии для расследования возможных нарушений антидопинговых правил российскими спортсменами на сочинских Играх. Комиссия Дениса Освальда занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов с Олимпиады-2014 в Сочи, комиссия Шмида анализировала информацию о возможном государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему. В докладе комиссии Шмида отмечалось, что доказательств поддержки высшими госорганами власти РФ «допинговой системы» найдено не было. Власти РФ неоднократно заявляли об отсутствии в стране господдержки применения допинга в спорте.

Расследование во многом базировалось на показаниях Родченкова. В итоге от участия в Олимпиадах были пожизненно отстранены 43 российских спортсмена, их результаты на Играх в Сочи аннулированы. Позднее CAS полностью удовлетворил апелляции 28 россиян на данные решения МОК, апелляции еще 11 российских спортсменов были удовлетворены частично (пожизненное отстранение от Олимпиад отменено, но в силах оставлено отстранение от Игр-2018).
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