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16 февраля 2018, 17:02 | Лыжный спорт | ТАСС

Чемпионка ОИ-2018 горнолыжница Шиффрин испытывает симптомы норовируса

ТАСС, 16 февраля. Американка Микаэла Шиффрин, завоевавшая 15 февраля золото на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в горнолыжном спорте в дисциплине гигантский слалом, испытывает симптомы норовируса. Об этом сообщает агентство France Press.

«Чувствовала себя на старте не очень хорошо, меня даже стошнило. Я не хотела думать, что это вирус, потому что это было бы нелепым оправданием», — рассказала Шиффрин.

В пятницу Шиффрин после первого спуска в дисциплине слалом ощутила симптомы болезни, но решила выйти на старт со второй попытки. В итоге спортсменка осталась без медали в своей любимой дисциплине, заняв четвертое место.

Ранее сообщалось, что количество заразившихся норовирусом на Играх достигло 244 человек.

22-летняя Шиффрин является двукратной олимпийской чемпионкой, также в ее активе золото Олимпиады в Сочи в слаломе. В текущем сезоне Шиффрин лидирует в общем зачете Кубка мира, набрав 1513 очков. Также спортсменка является лидером сезона в слаломе, набрав 780 очков.
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