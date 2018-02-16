Латвиец оштрафован на €751 за кражу клюшек у хоккеистки сборной Финляндии на ОИ-2018
ТАСС, 16 февраля. Гражданин Латвии оштрафован на 751 евро за кражу экипировки хоккеистки сборной Финляндии перед матчем олимпийского турнира на Играх 2018 года. Об этом сообщает латвийский портал Delfi.
Латвиец 1990 года рождения, ранее судимый за кражу, купил билет на воскресный матч олимпийского женского турнира между командами Финляндии и США, пробрался в комнату, где хранилась экипировка, и похитил пять клюшек одной из финских хоккеисток. Мужчину заметили волонтеры, которые сообщили о нем в полицию. В результате он был задержан, а впоследствии отпущен под подписку о невыезде до 26 февраля.
Ранее на территории проведения Игр-2018 были также задержаны граждане Испании и Южной Кореи, которые пытались незаконно пробраться на олимпийские объекты.
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