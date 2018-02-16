Латвиец оштрафован на €751 за кражу клюшек у хоккеистки сборной Финляндии на ОИ-2018

Латвиец 1990 года рождения, ранее судимый за кражу, купил билет на воскресный матч олимпийского женского турнира между командами Финляндии и США, пробрался в комнату, где хранилась экипировка, и похитил пять клюшек одной из финских хоккеисток. Мужчину заметили волонтеры, которые сообщили о нем в полицию. В результате он был задержан, а впоследствии отпущен под подписку о невыезде до 26 февраля.

Ранее на территории проведения Игр-2018 были также задержаны граждане Испании и Южной Кореи, которые пытались незаконно пробраться на олимпийские объекты.