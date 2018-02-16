Дацюк и Ковальчук побили рекорд по количеству матчей за сборную России на ОИ
Нападающие Павел Дацюк и Илья Ковальчук побили рекорд сборной России по количеству сыгранных матчей на Олимпиадах.
Игра ОИ-2018 со Словенией стала для обоих хоккеистов 25-й в карьере, они превзошли достижение, установленное защитником Сергеем Гончаром, который выступал на Олимпиадах с 1998 по 2010 год включительно.
Ковальчук в игре со Словенией оформил дубль и повторил снайперский рекорд Павла Буре (11 шайб), а также вышел на второе место по количеству очков (17), обогнав Евгения Малкина. Павел Дацюк сделал две передачи, упрочив своё лидерство в списке бомбардиров сборной в истории Олимпиад (22 очка).
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