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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
весь медальный зачет
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https://sport.mail.ru/korea/news/32586853/
16 февраля 2018, 16:27 | Олимпизм | Sports.kz

Казахстан опустился на 21-е место в медальном зачете Олимпиады-2018

Для казахстанских спортсменов завершился десятый день Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея), сообщает Sports.kz.

Весомых достижений он не принес, не говоря уже о медалях. В копилке Казахстана по-прежнему одна «бронза», завоеванная фристайлисткой Юлией Галышевой в соревнованиях в могуле.

В общекомандном медальном зачете сборная Казахстана опустилась еще на одну позицию и теперь делит 21-е место с Испанией и Великобританией. Возглавляет медальный зачет Германия — 15 медалей (9 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые). Также в ТОП-5 входят Норвегия — 19 (6−8−5), Нидерланды — 13 (6−5−2), США — 8 (5−1−2) и Канада — 13 (4−5−4).

Медальный зачет Олимпиады-2018: 1. Германия — 15 (9−2−4) 2. Норвегия — 19 (6−8−5) 3. Нидерланды — 13 (6−5−2) 21. Казахстан — 1 (0−0−1).
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