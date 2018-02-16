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16 февраля 2018, 16:18 | Олимпизм | Прессбол

Золото Анны Гуськовой переместило сборную Беларуси на 12-е место в медальном зачете — выше китайцев, японцев и россиян

Беларусь занимает 12-е место в медальном зачете Олимпиады-2018 по итогам семи соревновательных дней. 16 февраля первую медаль — и сразу золотую — нашей стране принесла фристайлистка Анна Гуськова.

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Отметим, что сборная Беларуси в медальной таблице располагается выше Китая, Японии и команды Олимпийских атлетов из России. У этих коллективов в копилке пока нет медалей высшего достоинства.
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