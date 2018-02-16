Итоги выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2018 16 февраля
Десятый день Зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (Южная Корея) не принес Казахстану радостных новостей, сообщает Sports.kz.
Главным разочарованием стало провальное выступление фигуриста Дениса Тена в короткой программе — он набрал 70.12 балла, занял 27-е место и сенсационно не пробился в произвольную программу.
Горнолыжница Мария Григорова выступила в слаломе — в первой попытке она стала 54-й, во второй — 51-й.
Горнолыжник Игорь Закурдаев принял участие в супергиганте: его результат — 41-е место.
В лыжной гонке на 15 километров свободным стилем у мужчин от Казахстана участвовали Виталий Пухкало, Евгений Величко и Денис Волотка. Пухкало стал 54-м, Величко — 61-м, Волотка — 64-м.
«Летающий лыжник» Сергей Ткаченко на большом трамплине набрал 70.9 балла — этого результата хватило для того, чтобы пройти квалификацию.
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