Итоги выступления казахстанских спортсменов на Олимпиаде-2018 16 февраля

Главным разочарованием стало провальное выступление фигуриста Дениса Тена в короткой программе — он набрал 70.12 балла, занял 27-е место и сенсационно не пробился в произвольную программу.

Горнолыжница Мария Григорова выступила в слаломе — в первой попытке она стала 54-й, во второй — 51-й.

Горнолыжник Игорь Закурдаев принял участие в супергиганте: его результат — 41-е место.

В лыжной гонке на 15 километров свободным стилем у мужчин от Казахстана участвовали Виталий Пухкало, Евгений Величко и Денис Волотка. Пухкало стал 54-м, Величко — 61-м, Волотка — 64-м.

«Летающий лыжник» Сергей Ткаченко на большом трамплине набрал 70.9 балла — этого результата хватило для того, чтобы пройти квалификацию.