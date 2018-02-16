Российские паралимпийцы не хотят нести флаг IPC на открытии Игр

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«Мы начали диалог с IPC по этому вопросу. Наши спортсмены не изъявляют желания, мягко говоря, нести флаг IPC на церемонии открытия. Мы обсуждали возможность, что его понесет волонтер. Пока решения нет, но мы на этом вопросе заострили их внимание», — сказал Рожков.

Он также рассказал, что ПКР заранее объяснил IPC, почему в церемонии открытия не примут участие некоторые спортсмены.

«Учитывая, что церемония открытия — достаточно тяжелое мероприятие во временном и других отношениях, у нас традиционно ребята, которые на следующий день участвуют в соревнованиях, не смогут участвовать. Чтобы это не воспринималось IPC как демарш, мы заранее объяснили ситуацию. Они согласились и приняли к сведению, что эти спортсмены не будут участвовать», — сообщил Рожков.

Ранее IPC решил допустить к Паралимпиаде-2018 атлетов из России в статусе нейтральных спортсменов.