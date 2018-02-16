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16 февраля 2018, 15:29 | Олимпизм | Р-Спорт

IPC в полном составе утвердил заявку лыжниц и биатлонисток России на Паралимпиаду

ПЕРЕСВЕТ (Московская область), 16 фев — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские лыжницы и биатлонистки, заявленные Паралимпийским комитетом России (ПКР) для участия в Паралимпийских играх в Пхенчхане, в полном составе предварительно утверждены в качестве участниц Игр-2018, заявил на встрече со сборной России первый вице-президент ПКР Павел Рожков.

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© РИА "Новости"

«Заявка, поданная по вашей команде, полностью прошла. Это касается и персонала, и спортсменов», — сказал Рожков на встрече с паралимпийской командой по лыжным гонкам и биатлону.

Российские паралимпийцы в лыжных гонках и биатлоне получили от Международного паралимпийского комитета (IPC) квоты для участия лишь в женской части соревнований Паралимпиады-2018.

Ранее IPC решил допустить к Паралимпиаде в Южной Корее атлетов из России в статусе нейтральных спортсменов. Исполком ПКР принял решение отправить в Корею заявку, в которую будут включены 33 спортсмена и семь спортсменов-ведущих. В четверг IPC была предварительно зарегистрирована российская делегация (78 человек, из них 30 спортсменов и 7 спортсменов-ведущих) на Игры в Пхенчхане. Еще по 3 спортсменам решение будет принято позднее (по информации IPC, в течение 7−10 дней).
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