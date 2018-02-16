IPC в полном составе утвердил заявку лыжниц и биатлонисток России на Паралимпиаду

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«Заявка, поданная по вашей команде, полностью прошла. Это касается и персонала, и спортсменов», — сказал Рожков на встрече с паралимпийской командой по лыжным гонкам и биатлону.

Российские паралимпийцы в лыжных гонках и биатлоне получили от Международного паралимпийского комитета (IPC) квоты для участия лишь в женской части соревнований Паралимпиады-2018.