IPC в полном составе утвердил заявку лыжниц и биатлонисток России на Паралимпиаду
ПЕРЕСВЕТ (Московская область), 16 фев — РИА Новости, Елена Дьячкова. Российские лыжницы и биатлонистки, заявленные Паралимпийским комитетом России (ПКР) для участия в Паралимпийских играх в Пхенчхане, в полном составе предварительно утверждены в качестве участниц Игр-2018, заявил на встрече со сборной России первый
вице-президент ПКР Павел Рожков.
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«Заявка, поданная по вашей команде, полностью прошла. Это касается и персонала, и спортсменов», — сказал Рожков на встрече с паралимпийской командой по лыжным гонкам и биатлону.
Российские паралимпийцы в лыжных гонках и биатлоне получили от Международного паралимпийского комитета (IPC) квоты для участия лишь в женской части соревнований Паралимпиады-2018.
Ранее IPC решил допустить к Паралимпиаде в Южной Корее атлетов из России в статусе нейтральных спортсменов. Исполком ПКР принял решение отправить в Корею заявку, в которую будут включены 33 спортсмена и семь
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