Бывший глава WADA выступил против российского флага на закрытии Олимпиады
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд выступил против того, чтобы российские спортсмены прошли на церемонии закрытия Олимпиады 2018 года под своим флагом. Его слова приводит ZDF.
«Лично я не могу этого принять. Русские ничего не признали, ни в чем не признались, вели себя агрессивно и постоянно подавали иски в суды на все решения. Если они пройдут под своим флагом, то это будет огромная ошибка, неверный сигнал», — заявил Паунд.
Функционер добавил, что покинет Пхенчхан в знак протеста, если россиянам разрешат использовать триколор. «Это единственное, что я могу сделать в данном случае», — отметил он.
В январе Международный олимпийский комитет опубликовал свод правил для российской делегации на Олимпиаде, за соблюдением которых следит рабочая группа. Россияне должны появляться только в утвержденной форме, воздерживаться от использования национального гимна и флага, а также не участвовать в «альтернативных» церемониях чествования победителей. В случае выполнения условий российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Игр в Пхенчхане под своим флагом.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter