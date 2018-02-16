Бывший глава WADA выступил против российского флага на закрытии Олимпиады

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«Лично я не могу этого принять. Русские ничего не признали, ни в чем не признались, вели себя агрессивно и постоянно подавали иски в суды на все решения. Если они пройдут под своим флагом, то это будет огромная ошибка, неверный сигнал», — заявил Паунд.

Функционер добавил, что покинет Пхенчхан в знак протеста, если россиянам разрешат использовать триколор. «Это единственное, что я могу сделать в данном случае», — отметил он.

В январе Международный олимпийский комитет опубликовал свод правил для российской делегации на Олимпиаде, за соблюдением которых следит рабочая группа. Россияне должны появляться только в утвержденной форме, воздерживаться от использования национального гимна и флага, а также не участвовать в «альтернативных» церемониях чествования победителей. В случае выполнения условий российские спортсмены смогут принять участие в церемонии закрытия Игр в Пхенчхане под своим флагом.