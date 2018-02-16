«Капризов и Гусев? Я здесь самый молодой». Что говорили наши после победы

Ковальчук повторил рекорд Буре

Нападающий сборной России Илья Ковальчук повторил рекорд Павла Буре по количеству голов, забитых в национальной команде за карьеру (11).



— Приятно, что повторил рекорд Буре, Паша — один из величайших нападающих в истории российского и советского хоккея. Мы читали его интервью, которое вышло после матча со Словакией, спасибо ему за поддержку, — отметил Ковальчук.

— Первый гол стал большим облегчением? После этого стал виден кураж.

— Конечно, хотелось забросить шайбу как можно быстрее. Да вообще сегодня много забили, разные тройки отличались.



— Что доставило больше удовольствия — голы или передачи?

— Здорово, что классно сыграли в большинстве, это один из ключевых факторов. После первого матча поработали над этим компонентом.



— Масштабные перемены в звеньях стали неожиданностью?

— Это сборная России, играть на Олимпиаде в любом сочетании одно удовольствие. Самое главное — побеждать.



— Впереди матч с Америкой. Что о нём думаете?

— Матч с США — за первое место в группе, поэтому будем готовиться.



— В чём самая большая разница между двумя матчами — со Словакией и со Словенией?

— В первом матче мы играли пять минут так, как надо играть. Сегодня играли шестьдесят.

«Хет-трик — это заслуга всей команды»

Автор хет-трика нападаюший Кирилл Капризов был, как всегда, скромен, отдав должное своим партнёрам.



— Второй матч на Олимпиаде — и сразу хет-трик, в первом был гол. Здорово!

— Да это заслуга партнёров, они всё сделали.

— Как играется вместе с Дацюком?

— Да я говорил уже много раз. Здесь со всеми очень здорово играть. Сегодня вся команда очень хорошо сыграла, хотя, конечно, есть над чем работать.

— Такое впечатление, что вы всю жизнь на Олимпиадах играли!

— Нет, это вам так кажется.



— Выброшенных на лёд кепок не ждали после хет-трика? Ни одной ведь не кинули.

— Может, не увидели, что я три забил, а может быть, не знали, что нужно делать.



— Из сектора российских болельщиков кто-то пытался шапку кинуть.

— Да? Я не видел.



— Кому хотели бы посвятить хет-трик?

— Всем болельщикам и родным.



— Сейчас вас все сравнивают с Ээли Толваненом, который набрал 4 очка. Вы вообще с ним знакомы? На Матче звёзд должны были видеться.

— Да с моим английским… Так, привет-привет, хау а. ю.

«Кто это — молодые? Я — самый молодой!»

Капитан сборной Павел Дацюк, как всегда, блеснул остроумием.



— Насколько эта победа важна для обретения уверенности?

— Все победы важны. И чем дальше, тем они будут важнее.



— Как вам играется с молодыми?

— С какими молодыми? Я же самый молодой, вы чего?!



— Капризову было пять лет, когда вы на первой Олимпиаде играли.

— А кто-то вообще не родился. Сейчас все здорово играют, и он, и Гусев, все действуют хорошо.



— Ваши функции как-то варьируются при смене партнёров?

— Функция у нас одна у всех, надо работать на льду.



— Такое ощущение было, что вы втроём начали ловить кайф с первой же смены.

— Было небольшое давление, но после нескольких забитых голов стало легче. Можно сказать, что получили от игры удовольствие.



— С какого момента спала нервозность?

— С момента, когда вышли на лёд. До этого, всё-таки, давление чувствовалось. Говорят много, вы тоже много всего пишете.

— А при счёте 2:0 не вспомнили, что словаки с этого счёта отыгрались?

— Об этом даже не думали. Все настраивались от смены к смены, старались прибавлять. Самое главное — работа.

«Не может быть и речи о том, чтобы забить США 16 шайб»

Завершил тему подготовки к матчу со сборной США форвард Илья Каблуков.



— Вы видите, какой здесь турнир. Каждый у каждого может выиграть, нет слабых команд. Любая команда может преподнести сюрприз. С американцами будем выходить и биться. Не может быть и речи о том, чтобы забить США 16 шайб. Идём пошагово, на каждый матч настраиваемся, — сказал Илья.



— Перемены в составе будут?

— Состава на завтрашний матч не знаю, у нас есть запасные, каждый заслуживает играть.

— А вы играть будете? Сегодняшним матчем наверняка заслужили место.

— Надо у тренера спрашивать.