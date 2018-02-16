«Капризов и Гусев? Я здесь самый молодой». Что говорили наши после победы
Дацюк шутит, а Ковальчук доволен, что повторил рекорд Павла Буре.
Ковальчук повторил рекорд Буре
Нападающий сборной России Илья Ковальчук повторил рекорд Павла Буре по количеству голов, забитых в национальной команде за карьеру (11).
— Приятно, что повторил рекорд Буре, Паша — один из величайших нападающих в истории российского и советского хоккея. Мы читали его интервью, которое вышло после матча со Словакией, спасибо ему за поддержку, — отметил Ковальчук.
— Первый гол стал большим облегчением? После этого стал виден кураж.
— Конечно, хотелось забросить шайбу как можно быстрее. Да вообще сегодня много забили, разные тройки отличались.
— Что доставило больше удовольствия — голы или передачи?
— Здорово, что классно сыграли в большинстве, это один из ключевых факторов. После первого матча поработали над этим компонентом.
— Масштабные перемены в звеньях стали неожиданностью?
— Это сборная России, играть на Олимпиаде в любом сочетании одно удовольствие. Самое главное — побеждать.
— Впереди матч с Америкой. Что о нём думаете?
— Матч с США — за первое место в группе, поэтому будем готовиться.
— В чём самая большая разница между двумя матчами — со Словакией и со Словенией?
— В первом матче мы играли пять минут так, как надо играть. Сегодня играли шестьдесят.
«Хет-трик — это заслуга всей команды»
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— Второй матч на Олимпиаде — и сразу
— Да это заслуга партнёров, они всё сделали.
— Как играется вместе с Дацюком?
— Да я говорил уже много раз. Здесь со всеми очень здорово играть. Сегодня вся команда очень хорошо сыграла, хотя, конечно, есть над чем работать.
— Такое впечатление, что вы всю жизнь на Олимпиадах играли!
— Нет, это вам так кажется.
— Выброшенных на лёд кепок не ждали после
— Может, не увидели, что я три забил, а может быть, не знали, что нужно делать.
— Из сектора российских болельщиков
— Да? Я не видел.
— Кому хотели бы посвятить
— Всем болельщикам и родным.
— Сейчас вас все сравнивают с Ээли Толваненом, который набрал 4 очка. Вы вообще с ним знакомы? На Матче звёзд должны были видеться.
— Да с моим английским… Так,
«Кто это — молодые? Я — самый молодой!»
Капитан сборной Павел Дацюк, как всегда, блеснул остроумием.
— Насколько эта победа важна для обретения уверенности?
— Все победы важны. И чем дальше, тем они будут важнее.
— Как вам играется с молодыми?
— С какими молодыми? Я же самый молодой, вы чего?!
— Капризову было пять лет, когда вы на первой Олимпиаде играли.
— А
— Ваши функции
— Функция у нас одна у всех, надо работать на льду.
— Такое ощущение было, что вы втроём начали ловить кайф с первой же смены.
— Было небольшое давление, но после нескольких забитых голов стало легче. Можно сказать, что получили от игры удовольствие.
— С какого момента спала нервозность?
— С момента, когда вышли на лёд. До этого,
— А при счёте 2:0 не вспомнили, что словаки с этого счёта отыгрались?
— Об этом даже не думали. Все настраивались от смены к смены, старались прибавлять. Самое главное — работа.
«Не может быть и речи о том, чтобы забить США 16 шайб»
Завершил тему подготовки к матчу со сборной США форвард Илья Каблуков.
— Вы видите, какой здесь турнир. Каждый у каждого может выиграть, нет слабых команд. Любая команда может преподнести сюрприз. С американцами будем выходить и биться. Не может быть и речи о том, чтобы забить США 16 шайб. Идём пошагово, на каждый матч настраиваемся, — сказал Илья.
— Перемены в составе будут?
— Состава на завтрашний матч не знаю, у нас есть запасные, каждый заслуживает играть.
— А вы играть будете? Сегодняшним матчем наверняка заслужили место.
— Надо у тренера спрашивать.
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