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16 февраля 2018, 15:13 | Хоккей | Чемпионат.com

«Капризов и Гусев? Я здесь самый молодой». Что говорили наши после победы

Дацюк шутит, а Ковальчук доволен, что повторил рекорд Павла Буре.

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Ковальчук повторил рекорд Буре

Нападающий сборной России Илья Ковальчук повторил рекорд Павла Буре по количеству голов, забитых в национальной команде за карьеру (11).

— Приятно, что повторил рекорд Буре, Паша — один из величайших нападающих в истории российского и советского хоккея. Мы читали его интервью, которое вышло после матча со Словакией, спасибо ему за поддержку, — отметил Ковальчук.

— Первый гол стал большим облегчением? После этого стал виден кураж.
— Конечно, хотелось забросить шайбу как можно быстрее. Да вообще сегодня много забили, разные тройки отличались.

 — Что доставило больше удовольствия — голы или передачи?
— Здорово, что классно сыграли в большинстве, это один из ключевых факторов. После первого матча поработали над этим компонентом.

 — Масштабные перемены в звеньях стали неожиданностью?
— Это сборная России, играть на Олимпиаде в любом сочетании одно удовольствие. Самое главное — побеждать.

 — Впереди матч с Америкой. Что о нём думаете?
— Матч с США — за первое место в группе, поэтому будем готовиться.

 — В чём самая большая разница между двумя матчами — со Словакией и со Словенией?
— В первом матче мы играли пять минут так, как надо играть. Сегодня играли шестьдесят.

«Хет-трик — это заслуга всей команды»

Автор хет-трика нападаюший Кирилл Капризов был, как всегда, скромен, отдав должное своим партнёрам.

 — Второй матч на Олимпиаде — и сразу хет-трик, в первом был гол. Здорово!
— Да это заслуга партнёров, они всё сделали.

— Как играется вместе с Дацюком?
— Да я говорил уже много раз. Здесь со всеми очень здорово играть. Сегодня вся команда очень хорошо сыграла, хотя, конечно, есть над чем работать.

— Такое впечатление, что вы всю жизнь на Олимпиадах играли!
— Нет, это вам так кажется.

 — Выброшенных на лёд кепок не ждали после хет-трика? Ни одной ведь не кинули.
— Может, не увидели, что я три забил, а может быть, не знали, что нужно делать.

 — Из сектора российских болельщиков кто-то пытался шапку кинуть.
— Да? Я не видел.

 — Кому хотели бы посвятить хет-трик?
— Всем болельщикам и родным.

 — Сейчас вас все сравнивают с Ээли Толваненом, который набрал 4 очка. Вы вообще с ним знакомы? На Матче звёзд должны были видеться.
— Да с моим английским… Так, привет-привет, хау а. ю.

«Кто это — молодые? Я — самый молодой!»

Капитан сборной Павел Дацюк, как всегда, блеснул остроумием.

 — Насколько эта победа важна для обретения уверенности?
— Все победы важны. И чем дальше, тем они будут важнее.

 — Как вам играется с молодыми?
— С какими молодыми? Я же самый молодой, вы чего?!

 — Капризову было пять лет, когда вы на первой Олимпиаде играли.
— А кто-то вообще не родился. Сейчас все здорово играют, и он, и Гусев, все действуют хорошо.

 — Ваши функции как-то варьируются при смене партнёров?
— Функция у нас одна у всех, надо работать на льду.

 — Такое ощущение было, что вы втроём начали ловить кайф с первой же смены.
— Было небольшое давление, но после нескольких забитых голов стало легче. Можно сказать, что получили от игры удовольствие.

 — С какого момента спала нервозность?
— С момента, когда вышли на лёд. До этого, всё-таки, давление чувствовалось. Говорят много, вы тоже много всего пишете.

— А при счёте 2:0 не вспомнили, что словаки с этого счёта отыгрались?
— Об этом даже не думали. Все настраивались от смены к смены, старались прибавлять. Самое главное — работа.

«Не может быть и речи о том, чтобы забить США 16 шайб»

Завершил тему подготовки к матчу со сборной США форвард Илья Каблуков.

— Вы видите, какой здесь турнир. Каждый у каждого может выиграть, нет слабых команд. Любая команда может преподнести сюрприз. С американцами будем выходить и биться. Не может быть и речи о том, чтобы забить США 16 шайб. Идём пошагово, на каждый матч настраиваемся, — сказал Илья.

 — Перемены в составе будут?
— Состава на завтрашний матч не знаю, у нас есть запасные, каждый заслуживает играть.

— А вы играть будете? Сегодняшним матчем наверняка заслужили место.
— Надо у тренера спрашивать.
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