Медали ОИ-2018 вручены российским спортсменам Никите Трегубову и Денису Спицову
ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 16 февраля. /ТАСС/. Торжественная церемония вручения олимпийских медалей призерам по итогам соревнований скелетонистов и лыжников состоялась на медальной площади Пхёнчхана. Серебряную медаль Игр-2018 в скелетоне получил олимпийский атлет из России Никита Трегубов, бронзовую награду по итогам лыжной гонки на 15 км получил Денис Спицов.
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Награду Трегубову вручили член Международного олимпийского комитета (МОК) и глава Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани, а также член комиссии спортсменов МОК, олимпийский чемпион по настольному теннису в составе сборной Южной Кореи Ю Сын Мин.
Олимпийские медали в скелетоне были разыграны в пятницу, Трегубов по сумме четырех попыток показал результат 3 минуты 22,18 секунды. Первое место занял южнокорейский скелетонист Юн Сун Бин, третьим стал британец Доминик Парсонс.
Спицов стал бронзовым призером в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем. Россиянин преодолел дистанцию за 34 минуты 6,9 секунды. Золото завоевал швейцарец Дарио Колонья, серебряным призером стал норвежец Симен Крюгер.
Награду Спицову и призерам вручили президент Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспер и глава Федерации лыжного спорта Швейцарии Урс Леманн.
Российские спортсмены в связи с дисквалификацией национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов их России. Есть вероятность, что в последний день Игр в Пхёнчхане МОК восстановит ОКР, что позволит российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом.
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