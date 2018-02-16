«Я офигеваю… мужчина, вы откуда?» Знарок в шоке от журналистов
Было очень весело, и не только главному тренеру сборной России после разгрома Словении.
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Видимо, что-то случилось...
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Во втором матче на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России разгромила Словению со счётом 8:2. После игры главный тренер российской команды ответил на вопросы представителей СМИ.
«Шипачёв почувствовал себя неважно»
— Вопросы сразу задавайте, — Олег Знарок вновь решил обойтись без вступительного слова на
— Сегодня было много изменений в звеньях. Почему поставили Андронова и Калинина к Ковальчуку, а Дацюка к Капризову и Гусеву?
— У нас не получилась первая игра со Словакией, поэтому всё и изменили.
На этом официальная часть закончилась. Следом Знарок пообщался с российскими журналистами.
— Как Дацюк смог так быстро сыграть с Капризовым и Гусевым?
— Для чего тогда нужен был тогда длинный сбор? Не для сыгранности, а для «физики»?
— Длинный сбор нужен был и для сыгранности, и для «физики». В любом случае есть
— Ковальчук сегодня вышел с силовыми форвардами. У него было задание действовать агрессивно?
— Решили просто сделать такое звено, оно сработало.
— Почему Шипачёв остался в запасе?
— Он почувствовал себя неважно.
— Заслужил ли Каблуков место в составе на следующую игру?
— Ещё рано говорить, сыграл неплохо, как и вся команда.
— Насколько эта победа важна для уверенности?
— Очень важна! Хотелось бы только, чтобы не было эйфории.
— Шипачёв может сыграть с США?
— Может.
«Сборная США — типичная североамериканская команда»
— На Евротуре не всегда удавались два матча за два дня. Что нужно сделать, чтобы на Олимпиаде было не так?
— Мы готовились, у нас был план, сборы провели, чтобы играть матчи подряд.
— Можно сказать, что матч со Словенией был идеальным?
— Конечно, нет. Ни один тренер так не скажет. Были ошибки. В целом, процентов 60 того, чего хотел бы видеть.
— Насколько матч со Словенией может быть показательным в плане идеальности или неидеальности?
— Ребят, вы понимаете… Тот матч прошёл, мы проиграли Словакии. Если бы забили словакам третий гол, была бы такая же ситуация. Про что мы сейчас говорим? Здесь нет слабых соперников, нужно держать ухо в остро с каждым соперником.
— В случае с Прохоркиным, у которого «-2», насколько статистика показательна?
— Статистику мы разберём.
— Может ли быть эйфория у Капризова, у которого
— Откуда я знаю? Я про всю команду говорю.
— Прокомментируйте, пожалуйста, большинство. В прошлый раз не получилось…
— Что комментировать большинство? А вы довольны?
— Мы довольны.
— Вот и всё.
— Есть ли целостное впечатление по американцам?
— Есть, мы смотрим, разбираем. Это типичная североамериканская команда.
— Кто сыграет с США в воротах?
— Кошечкин.
— При крупном счёте не было ли желания поменять вратаря? — кажется, журналист запамятовал, что в третьем периоде в воротах появился Илья Сорокин.
— Так он и вышел (смеётся). Мужчина, вы откуда?
— С Калининым всё нормально?
— Да, всё нормально.
Ребят, я с вас офигиваю! (возвращаясь к вопросу про вратарей — прим. — «Чемпионата») Вы где вообще находитесь? Хоккей смотрите? (смеётся)
— Почему сегодня было много входов в зону через вбросы?
— Потому что разобрали матч Словении, они откатывались, поэтому каждый вброс мы забирали шайбу. Сыграли сегодня от соперника.
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