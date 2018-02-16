«Я офигеваю… мужчина, вы откуда?» Знарок в шоке от журналистов

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Во втором матче на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России разгромила Словению со счётом 8:2. После игры главный тренер российской команды ответил на вопросы представителей СМИ.

«Шипачёв почувствовал себя неважно»

— Вопросы сразу задавайте, — Олег Знарок вновь решил обойтись без вступительного слова на пресс-конференции.



— Сегодня было много изменений в звеньях. Почему поставили Андронова и Калинина к Ковальчуку, а Дацюка к Капризову и Гусеву?

— У нас не получилась первая игра со Словакией, поэтому всё и изменили.



На этом официальная часть закончилась. Следом Знарок пообщался с российскими журналистами.



— Как Дацюк смог так быстро сыграть с Капризовым и Гусевым?

Цитата — Я же вам говорил, что у нас команда с таким подбором, что каждый может сыграть с каждым.

— Для чего тогда нужен был тогда длинный сбор? Не для сыгранности, а для «физики»?

— Длинный сбор нужен был и для сыгранности, и для «физики». В любом случае есть какие-то конкретные ситуации, которые мы будем решать.

— Ковальчук сегодня вышел с силовыми форвардами. У него было задание действовать агрессивно?

— Решили просто сделать такое звено, оно сработало.

— Почему Шипачёв остался в запасе?

— Он почувствовал себя неважно.



— Заслужил ли Каблуков место в составе на следующую игру?

— Ещё рано говорить, сыграл неплохо, как и вся команда.



— Насколько эта победа важна для уверенности?

— Очень важна! Хотелось бы только, чтобы не было эйфории.



— Шипачёв может сыграть с США?

— Может.

«Сборная США — типичная североамериканская команда»

— На Евротуре не всегда удавались два матча за два дня. Что нужно сделать, чтобы на Олимпиаде было не так?

— Мы готовились, у нас был план, сборы провели, чтобы играть матчи подряд.



— Можно сказать, что матч со Словенией был идеальным?

— Конечно, нет. Ни один тренер так не скажет. Были ошибки. В целом, процентов 60 того, чего хотел бы видеть.

— Насколько матч со Словенией может быть показательным в плане идеальности или неидеальности?

— Ребят, вы понимаете… Тот матч прошёл, мы проиграли Словакии. Если бы забили словакам третий гол, была бы такая же ситуация. Про что мы сейчас говорим? Здесь нет слабых соперников, нужно держать ухо в остро с каждым соперником.

— В случае с Прохоркиным, у которого «-2», насколько статистика показательна?

— Статистику мы разберём.

— Может ли быть эйфория у Капризова, у которого хет-трик?

— Откуда я знаю? Я про всю команду говорю.

— Прокомментируйте, пожалуйста, большинство. В прошлый раз не получилось…

— Что комментировать большинство? А вы довольны?



— Мы довольны.

— Вот и всё.



— Есть ли целостное впечатление по американцам?

— Есть, мы смотрим, разбираем. Это типичная североамериканская команда.

— Кто сыграет с США в воротах?

— Кошечкин.



— При крупном счёте не было ли желания поменять вратаря? — кажется, журналист запамятовал, что в третьем периоде в воротах появился Илья Сорокин.

— Так он и вышел (смеётся). Мужчина, вы откуда?



— С Калининым всё нормально?

— Да, всё нормально.



Ребят, я с вас офигиваю! (возвращаясь к вопросу про вратарей — прим. — «Чемпионата») Вы где вообще находитесь? Хоккей смотрите? (смеётся)



— Почему сегодня было много входов в зону через вбросы?

— Потому что разобрали матч Словении, они откатывались, поэтому каждый вброс мы забирали шайбу. Сыграли сегодня от соперника.