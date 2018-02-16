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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
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16 февраля 2018, 14:56 | Хоккей | Чемпионат.com

«Я офигеваю… мужчина, вы откуда?» Знарок в шоке от журналистов

Было очень весело, и не только главному тренеру сборной России после разгрома Словении.

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Во втором матче на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная России разгромила Словению со счётом 8:2. После игры главный тренер российской команды ответил на вопросы представителей СМИ.

«Шипачёв почувствовал себя неважно»

— Вопросы сразу задавайте, — Олег Знарок вновь решил обойтись без вступительного слова на пресс-конференции.

 — Сегодня было много изменений в звеньях. Почему поставили Андронова и Калинина к Ковальчуку, а Дацюка к Капризову и Гусеву?
— У нас не получилась первая игра со Словакией, поэтому всё и изменили.

На этом официальная часть закончилась. Следом Знарок пообщался с российскими журналистами.

 — Как Дацюк смог так быстро сыграть с Капризовым и Гусевым?

— Для чего тогда нужен был тогда длинный сбор? Не для сыгранности, а для «физики»?

— Длинный сбор нужен был и для сыгранности, и для «физики». В любом случае есть какие-то конкретные ситуации, которые мы будем решать.

— Ковальчук сегодня вышел с силовыми форвардами. У него было задание действовать агрессивно?

— Решили просто сделать такое звено, оно сработало.

— Почему Шипачёв остался в запасе?
— Он почувствовал себя неважно.

 — Заслужил ли Каблуков место в составе на следующую игру?
— Ещё рано говорить, сыграл неплохо, как и вся команда.

 — Насколько эта победа важна для уверенности?
— Очень важна! Хотелось бы только, чтобы не было эйфории.

 — Шипачёв может сыграть с США?
— Может.

«Сборная США — типичная североамериканская команда»

— На Евротуре не всегда удавались два матча за два дня. Что нужно сделать, чтобы на Олимпиаде было не так?
— Мы готовились, у нас был план, сборы провели, чтобы играть матчи подряд.

 — Можно сказать, что матч со Словенией был идеальным?
— Конечно, нет. Ни один тренер так не скажет. Были ошибки. В целом, процентов 60 того, чего хотел бы видеть.

— Насколько матч со Словенией может быть показательным в плане идеальности или неидеальности?
— Ребят, вы понимаете… Тот матч прошёл, мы проиграли Словакии. Если бы забили словакам третий гол, была бы такая же ситуация. Про что мы сейчас говорим? Здесь нет слабых соперников, нужно держать ухо в остро с каждым соперником.

— В случае с Прохоркиным, у которого «-2», насколько статистика показательна?
— Статистику мы разберём.

— Может ли быть эйфория у Капризова, у которого хет-трик?
— Откуда я знаю? Я про всю команду говорю.

— Прокомментируйте, пожалуйста, большинство. В прошлый раз не получилось…
— Что комментировать большинство? А вы довольны?

— Мы довольны.
— Вот и всё.

 — Есть ли целостное впечатление по американцам?
— Есть, мы смотрим, разбираем. Это типичная североамериканская команда.

— Кто сыграет с США в воротах?
— Кошечкин.

 — При крупном счёте не было ли желания поменять вратаря? — кажется, журналист запамятовал, что в третьем периоде в воротах появился Илья Сорокин.
— Так он и вышел (смеётся). Мужчина, вы откуда?

 — С Калининым всё нормально?
— Да, всё нормально.

Ребят, я с вас офигиваю! (возвращаясь к вопросу про вратарей — прим. — «Чемпионата») Вы где вообще находитесь? Хоккей смотрите? (смеётся)

 — Почему сегодня было много входов в зону через вбросы?
— Потому что разобрали матч Словении, они откатывались, поэтому каждый вброс мы забирали шайбу. Сыграли сегодня от соперника.
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