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16 февраля 2018, 14:31 | Хоккей | Р-Спорт

Ковальчук повторил рекорд Буре по голам россиян на Олимпиадах

КАННЫН, 16 фев — РИА Новости, Александр Рогулев. Форвард сборной России Илья Ковальчук, оформив дубль в матче с командой Словении, повторил рекорд по голам за национальную команду на Олимпийских играх.

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Сборная России в пятницу одержала победу над командой Словении со счетом 8:2 в матче группового этапа Олимпийских игр. Ковальчук, участвующий в своей пятой Олимпиаде, отметился дублем, всего на его счету 11 шайб в рамках Игр. Столько же голов в активе Павла Буре, который при этом провел на 13 матчей меньше.

«Очень приятно, что так произошло. Паша — один из величайших снайперов российского и советского хоккея. Мы читали его интервью, он за нас переживает. Спасибо ему за поддержку и теплые слова», — сказал Ковальчук, комментируя повторение рекорда Буре.
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Хоккей

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