CAS опубликовал мотивировочную часть решений по 13 россиянам, не допущенным до ОИ

Ранее выездное подразделение CAS сообщило, что не стало рассматривать апелляции, поскольку это не подпадает под его юрисдикцию. В тексте отмечается, что выездное подразделение уполномочено рассматривать дела, которые касаются споров, возникающих во время Олимпиады или за десять дней до ее начала.

«Другими словами, спор должен был возникнуть после 30 января. Истцы полагают, что это произошло в начале февраля, когда МОК сообщил, что они не приглашены на Олимпиаду. Коллегия арбитров не согласна с такой трактовкой. Она считает, что в данном случае решение не пригласить истцов на Игры было опубликовано 19 января, когда ответчик направил в Олимпийский комитет России (ОКР) список приглашенных на Олимпиаду россиян, в котором не было фамилий истцов», — говорится в тексте.

Таким образом, полагает коллегия, диспут возник 19 января, когда МОК отправил ОКР список атлетов, которые могут принять участие в Играх. «Следовательно, юрисдикция выездного подразделения не распространяется на данный иск», — отмечается в тексте.