Глава МОК намерен продвигать участие КНДР в Олимпиаде-2020 в Токио

«МОК планирует подойти к этому вопросу таким же образом, как в Пхёнчхане», — сказал он. При этом глава МОК подчеркнул, что занимает нейтральную политическую позицию при контактах с представителями разных стран. Касаясь темы совместного марша сборных из Южной Кореи и КНДР на Играх в Токио, а также выступления объединенных команд спортсменов двух стран, президент МОК отметил, что «необходимо посмотреть, как будет развиваться диалог» после Олимпиады в Южной Корее.

Бах положительно оценил намерение Японии выдвинуть в качестве столицы зимних Игр 2026 года город Саппоро на северном острове Хоккайдо, где последний раз соревнования такого уровня проходили в 1972 году.

В начале текущего года по инициативе Севера наметилось потепление в отношениях между Сеулом и Пхеньяном. Стороны договорились об отправке делегации северокорейских чиновников и артистов на зимние Игры в Пхёнчхане, затем Международный олимпийский комитет согласовал участие в них спортсменов из КНДР.

Игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.