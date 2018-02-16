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16 февраля 2018, 14:11 | Олимпизм | Р-Спорт

Рожков: Руководство ПКР поедет на Паралимпиаду-2018 в качестве болельщиков

ПЕРЕСВЕТ (Московская область), 16 фев — РИА Новости, Елена Дьячкова. Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) поедет на зимние Паралимпийские игры в Пхенчхане в качестве болельщиков, заявил первый вице-президент ПКР Павел Рожков на встрече со спортсменами паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону.

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© РИА "Новости"

Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 18 марта. В конце января Международный паралимпийский комитет (IPC) решил продлить отстранение ПКР, поэтому представители ПКР не смогут получить аккредитации на Парадимпиаду-2018. При этом российских паралимпийцев было решено допустить до соревнований в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA).

«Мы встретимся в Корее. (Старший тренер сборной России) Ирина Громова как член исполкома ПКР, как и мы, на Игры поедет в качестве зрителей и группы поддержки», — сказал Рожков спортсменам.

Во встрече со спортсменами также принимал участие глава ПКР Владимир Лукин.
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