Рожков: Руководство ПКР поедет на Паралимпиаду-2018 в качестве болельщиков

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Паралимпийские игры в Южной Корее пройдут с 9 по 18 марта. В конце января Международный паралимпийский комитет (IPC) решил продлить отстранение ПКР, поэтому представители ПКР не смогут получить аккредитации на Парадимпиаду-2018. При этом российских паралимпийцев было решено допустить до соревнований в статусе «нейтральных паралимпийских атлетов» (NPA).

«Мы встретимся в Корее. (Старший тренер сборной России) Ирина Громова как член исполкома ПКР, как и мы, на Игры поедет в качестве зрителей и группы поддержки», — сказал Рожков спортсменам.

Во встрече со спортсменами также принимал участие глава ПКР Владимир Лукин.