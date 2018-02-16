Член исполкома МОК обвинила игнорирующих россиян атлетов в нарушении олимпийских принципов
МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг обвинила спортсменов, избегающих и игнорирующих российских атлетов на Играх в Пхёнчхане, в нарушении олимпийских принципов. Слова Линдберг приводит портал Insidethegames.
Перед началом Олимпиады в Пхёнчхане произошел конфликт между канадцем и одним из членов делегации российских спортсменов. Кроме того, уже на Играх российский скелетонист Никита Трегубов рассказывал, что американцы с ним не здороваются.
«Это очень печально, потому что мы точно знаем, что российские спортсмены многократно прошли
Российские спортсмены в связи с дисквалификацией национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов их России. Есть вероятность, что в последний день Игр в Пхёнчхане МОК восстановит ОКР, что позволит российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом.
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