Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
15 Россия 0 2 6
весь медальный зачет
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/korea/news/32584714/
16 февраля 2018, 14:09 | Олимпизм | ТАСС

Член исполкома МОК обвинила игнорирующих россиян атлетов в нарушении олимпийских принципов

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Гунилла Линдберг обвинила спортсменов, избегающих и игнорирующих российских атлетов на Играх в Пхёнчхане, в нарушении олимпийских принципов. Слова Линдберг приводит портал Insidethegames.

Перед началом Олимпиады в Пхёнчхане произошел конфликт между канадцем и одним из членов делегации российских спортсменов. Кроме того, уже на Играх российский скелетонист Никита Трегубов рассказывал, что американцы с ним не здороваются.

«Это очень печально, потому что мы точно знаем, что российские спортсмены многократно прошли допинг-тесты, — сказала Линдберг. — Не в олимпийском духе — не разговаривать со своими соперниками».

Российские спортсмены в связи с дисквалификацией национального олимпийского комитета выступают на Играх под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов их России. Есть вероятность, что в последний день Игр в Пхёнчхане МОК восстановит ОКР, что позволит российским спортсменам пройти на церемонии закрытия Игр под национальным флагом.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости по теме

Еще 7 новостей  

Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом

Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут

Роднина прокомментировала историческую неудачу российских фигуристов

"В Сочи было лучше" - что не так на Олимпиаде в Пхёнчхане
Викторина
Какое место в медальном зачете заняла Объединенная команда на Играх-1992?