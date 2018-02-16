Борис Михайлов: Теперь мы увидели Красную машину
Двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной России Борис Михайлов прокомментировал победу наших хоккеистов над Словенией (8:2).
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Видимо, что-то случилось...
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— Если после поражения от словаков я говорил, что ко всем нашим игрокам есть претензии, ни один из них не сыграл на своем уровне, то теперь ребят надо похвалить, — заявил Михайлов. — Они были командой, играли один за всех и все одного. Наконец, мы увидели Красную машину.
— Перестановки в составе напрашивались?
— Конечно. Продуктивно сыграло звено Дацюка. Паша дирижировал молодыми Капризовым и Гусевым.
— Чего не скажешь о Вадиме Шипачеве, которого отправили в запас?
— Учтите, не я это сказал. Но вы правы — видно, игра Шипачева не удовлетворяла тренеров.
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— …Заслуга не только его одного, но и всех игроков тройки. Капризов грамотно открывался, «отклеивался» от соперников и получал шайбу. Остальное было делом техники. Я его поздравляю — уже четыре шайбы забил, молодец. Но похвалы заслуживает не только он один.
— Насколько важно было сделать голевой почин? Ведь поначалу словенцы цепко защищались?
— В вашем вопросе содержится ответ. Очень важный гол забил Мозякин. Открылся, выкатился на бросок, а Гусев выложил ему шайбу.
— Появление Ильи Каблукова в составе удивило?
— Перестановки после поражения от словаков напрашивались, но выхода Каблукова, если честно, не ожидал.
— «Силовик» не подвел? Гол забил, мог еще, если б буллит реализовал…
— Каблуков сыграл на своем уровне.
— Как прокомментируете замену во втором перерыве Василия Кошечкина?
— Сначала я подумал, что у Васи
— Илье Сорокину до сухаря не хватило меньше минуты. Кстати, его ворота распечатали в официальных матчах за сборную впервые…
— Согласен. Сорокину обиднее всего. Нельзя так безалаберно играть даже, когда счет 8:1. Концовка чуть смазала впечатление от яркой игры. Но эта ложечка дегтя не испортила бочку меда.
— Хватит ли у российской команды сил на американцев? Ведь у нас ветеранов куда больше, чем у них?
— Отвечу вопросом на вопрос. А у американцев хватил сил после тяжелой победы над Словакией? По себе знаю, после яркой игры накануне восстанавливаешься быстрее. К тому же концовкой наши не должны быть довольны, наверняка у них осталось чувство легкой досады.
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