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16 февраля 2018, 14:01 | Хоккей | Советский спорт

Борис Михайлов: Теперь мы увидели Красную машину

Двукратный олимпийский чемпион, капитан сборной России Борис Михайлов прокомментировал победу наших хоккеистов над Словенией (8:2).

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— Если после поражения от словаков я говорил, что ко всем нашим игрокам есть претензии, ни один из них не сыграл на своем уровне, то теперь ребят надо похвалить, — заявил Михайлов. — Они были командой, играли один за всех и все одного. Наконец, мы увидели Красную машину.

— Перестановки в составе напрашивались?
— Конечно. Продуктивно сыграло звено Дацюка. Паша дирижировал молодыми Капризовым и Гусевым.

— Чего не скажешь о Вадиме Шипачеве, которого отправили в запас?
— Учтите, не я это сказал. Но вы правы — видно, игра Шипачева не удовлетворяла тренеров.

— Хет-трик олимпийского дебютанта Кирилла Капризова — это…
— …Заслуга не только его одного, но и всех игроков тройки. Капризов грамотно открывался, «отклеивался» от соперников и получал шайбу. Остальное было делом техники. Я его поздравляю — уже четыре шайбы забил, молодец. Но похвалы заслуживает не только он один.

— Насколько важно было сделать голевой почин? Ведь поначалу словенцы цепко защищались?
— В вашем вопросе содержится ответ. Очень важный гол забил Мозякин. Открылся, выкатился на бросок, а Гусев выложил ему шайбу. Кто-то скажет, что наше тайное оружие выстрелило. Должен подчеркнуть: словенцы взяли на вооружение тактику словаков, только в мастерстве они им уступают…

— Появление Ильи Каблукова в составе удивило?
— Перестановки после поражения от словаков напрашивались, но выхода Каблукова, если честно, не ожидал.

— «Силовик» не подвел? Гол забил, мог еще, если б буллит реализовал…
— Каблуков сыграл на своем уровне.

— Как прокомментируете замену во втором перерыве Василия Кошечкина?
— Сначала я подумал, что у Васи какая-то микротравма, недомогание. Второй вариант — ему дали отдохнуть перед важным матчем с американцами. А, может, тренеры решили предоставить практику Сорокину. Ведь бывает так: приехал вратарь на Олимпиаду, но на лед так и не вышел.

— Илье Сорокину до сухаря не хватило меньше минуты. Кстати, его ворота распечатали в официальных матчах за сборную впервые…
— Согласен. Сорокину обиднее всего. Нельзя так безалаберно играть даже, когда счет 8:1. Концовка чуть смазала впечатление от яркой игры. Но эта ложечка дегтя не испортила бочку меда.

— Хватит ли у российской команды сил на американцев? Ведь у нас ветеранов куда больше, чем у них?
— Отвечу вопросом на вопрос. А у американцев хватил сил после тяжелой победы над Словакией? По себе знаю, после яркой игры накануне восстанавливаешься быстрее. К тому же концовкой наши не должны быть довольны, наверняка у них осталось чувство легкой досады.
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Хоккей

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