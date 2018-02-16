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16 февраля 2018, 13:53 | Биатлон | Sports.kz

Биатлонистка Вишневская не вошла в число участниц масс-старта на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане

Лидер женской сборной по биатлону Галина Вишневская не выступит в масс-старте на зимних Олимпийских играх-2018 в Пхёнчхане, сообщает Sports.kz.

В стартовом протоколе соревнования, которое состоится завтра, 17 февраля — 35 стреляющих лыжниц, представительницы нашей страны на данную гонку не заявлены.

На последней олимпийской гонке — индивидуальном старте Галина заняла 45-е место.
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