Как России напрямую выйти в четвертьфинал? Расклады перед матчем с США

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Рассказываем, как сборной России напрямую попасть в четвертьфинал Олимпиады.

Россия — Словения — 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

Голы: Мозякин — 1 (бол., Дацюк, Гусев), 18:23 — 1:0. Ковальчук — 1 (Яковлев, Андронов), 18:45 — 2:0. Барабанов — 1 (бол., Григоренко, Калинин), 26:00 — 3:0. Каблуков — 1 (Ковальчук, Зуб), 28:48 — 4:0. Капризов — 2 (Гусев, Киселевич), 30:02 — 5:0. Муршак — 3 (Верлиц, Куралт), 33:31 — 5:1. Ковальчук — 2 (Калинин, Андронов), 37:16 — 6:1. Капризов — 3 (Дацюк, Киселевич), 41:15 — 7:1. Капризов — 4 (Зуб, Гусев), 47:12 — 8:1. Панце — 1 (Саболич), 59:27 — 8:2.

Нереализованный буллит: Каблуков (26:26, Россия). Вратари: Кошечкин (Сорокин, 40:00) — Грачнар. Штраф: 8 — 6. Броски: 34 (14+12+8) — 15 (5+3+7). Судьи: Лемелин, Штрикер. 16 февраля. Каннын. Gangneung Hockey Centre.

По регламенту турнира в случае равенства очков выше оказывается команда, которая победила в личной встрече — поэтому Словакия пока обходит Россию.

Завтра в последнем туре состоятся матчи Россия — США и Словения — Словакия (оба — в 15.10 по московскому времени). Как выглядят расклады для нашей команды?

1) Россия занимает первое место в группе, если:

— Обыгрывает США, а Словакия проигрывает Словении.

2) Россия занимает второе место, если:

— Обыгрывает США в основное время, а Словакия побеждает Словению и набирает в последнем туре не меньше очков, чем наша команда (два или три).

— Обыгрывает США в овертайме/по буллитам, а Словакия побеждает Словению в овертайме/по буллитам. Тогда три сборные (Россия, США и Словения) набирают по пять очков. По регламенту при таком раскладе образуется «подгруппа» из этих трех команд, внутри которой для определения мест учитываются следующие критерии — число очков, разница шайб, число голов, все внутри этой «подгруппы». У России в таких матчах будет 3 очка, тогда как у США — 4, а у Словении — 2.

3) Россия занимает третье место, если:

­- Проигрывает США в основное время, а Словакия побеждает Словению.

— Проигрывает США в овертайме/по буллитам, а Словения побеждает Словакию в овертайме/по буллитам. Тогда три сборные (Россия, Словакия и Словения) набирают по четыре очка. По уже указанному регламенту «подгрупп» считаем очки — у России в личных встречах с двумя сборными наберется 3 очка, тогда как у Словакии — 4, а у Словении — 2.

4) Россия занимает четвертое место, если:

— Проигрывает США в основное время, а Словения побеждает Словакию.

К сожалению, судьба сборной России не полностью в ее руках: даже в случае победы над США в основное время мы можем упустить первое место в группе. Почему это важно? Дело не в приятном факте победы в квартете, а формате плей-офф на Олимпиаде.

Перед началом кубкового раунда будет производиться «посев» двенадцати сборных (они получают порядковые номера — от 1 до 12) в зависимости от результатов на групповом этапе. Критерии таковы: место в группе, число очков, разница шайб. Три победителя групп и лучшая из команд, занявших второе место, напрямую попадают в четвертьфинал, остальные восемь сборных — в квалификационный раунд.

Как же России попасть в четвертьфинал, если нам не удастся занять первую позицию в группе? В таком случае нужно будет выигрывать заочную борьбу среди «вторых мест». Что для этого надо сделать?

— Победить США в основное время. С 5 очками шанс стать лучшей сборных из «вторых» маловероятен.

— Победить США с хорошей разницей. Восемь шайб в ворота Словении совсем не были лишними: если другая «вторая» команда тоже наберет 6 очков, и в ход вступит дополнительный показатель, разгром балканской сборной окажется полезным. Учитывая, что конкуренты из групп А и С играют в воскресенье, лучше заранее обезопасить себе отрыв.