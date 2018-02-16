Мозякин подтолкнул, Ковальчук поехал! «Красная машина» задавила Словению

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После поражения от Словакии сборная России могла оказаться в психологической яме. Тяжело, когда из тебя делают заведомого фаворита, команда ведёт по ходу встречи 2:0, а затем безвольно отдаёт игру. Но никто не обещал, что будет легко. Словаки доказали, что выигрывать можно и без звёзд в составе. Достаточно проявить характер. Правда, на второй матч с США коллектива Крэйг Рэмзи не хватило. «Звёздно-полосатые» перетерпели в нужный момент, удачно реализовали большинство в начале третьего периоде и победили — 2:1.

Россияне на следующий день после поражения активно работали над большинством — своей главной ахиллесовой пятой на турнире. Олег Знарок принял решение убрать из спецбригад защитника Никиту Нестерова и форварда Вадима Шипачёва.



Поначалу две спецбригады большинства выглядели следующим образом:



«Белые»: Гавриков — Мозякин — Гусев — Капризов — Дацюк.



«Красные»: Войнов — Ковальчук — Калинин — Широков — Григоренко.



Это не шутка. Прямо во время тренировки Широков и Барабанов поменялись свитерами, что равносильно месту в спецбригаде. Как только «красные» не забили три попытки подряд, Широков моментально отдал красную майку большинства Барабанову. Видимо, терпение тренерского штаба лопнуло. Что это, если не агония? Уже по окончанию занятия тренер национальной команды Харийс Витолиньш заявил, что при игре «5 на 4» нужен человек с таким броском, как у Барабанова.

Как выяснилось позже, Шипачёва убрали не только с большинства, но и из состава на матч. Знарок быстро разочаровался в Вадиме, но центральный нападающий действительно выглядит слабо.



Место в воротах россиян на игру со Словенией снова занял Василий Кошечкин, Дацюка и Ковальчука развели по разным звеньям, Сергей Мозякин был заявлен 13-м форвардом. Егор Яковлев и Илья Каблуков дебютировали на Олимпиаде.

— Словенцы не герои. Против Тичара нужно жёстко сыграть вначале, и всё. Он сразу встанет на место. Яна Муршака остановить сложнее, просто так с ним не справиться. Он будет лезть, бороться на пятаке. Разница в классе между Россией и Словенией большая, надо просто настроиться и нормально отыграть. Думаю, всё будет хорошо, — заявил главный тренер сборной России на Олимпиаде 2006 года в Турине, а ныне главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов.



Россияне с первых же минут бросились в атаку, хороший момент отличиться упустил Ковальчук, бросивший с кистей в ловушку Грачнару. С метра не забил Капризов — снова отлично сыграл вратарь. Словенцы старались максимально «засушить» игру, рассчитывая на ошибки российской команды в защите. Было заметно, что игру соперника Словения изучила, зная его сильные и слабые стороны.

Россия постоянно находилась в чужой зоне, оказывая колоссальный прессинг на словенцев. Кошечкин долгое время оставался без работы.

В отличие от своего оппонента.

На 18-й минуте матча у соперника случилось первое удаление. Юрий Репе слишком высоко поднял клюшку, опасно ей сыграв. Первый же бросок в неравных состав нанёс Нестеров, которого не наигрывали на игру в неравных составах к отчётной встрече. Неужели Знарок амнистировал Никиту?



Как во встрече со словенцами, российская сборная забросила две быстрые шайбы в первом периоде. Сперва дебютный гол на Олимпиадах в свой актив записал Сергей Мозякин, мощно бросивший в большинстве после передачи Дацюка из-за ворот. Наконец-то Сергей сделал то, чего от него так долго ждали. Первое большинство на Олимпиаде реализовано.

Почти сразу же цели достигла атака Ковальчука. Илья от синей линии выполнил бросок по воротам, шайба задела Урбаса и полетела по непредсказуемой траектории для Грачнара. Обзор голкиперу сборной Словении активно перекрывал и Калинин. 2:0 — с таким счётом команды отправились на перерыв.



Ковальчук забросил шайбу на пятых Олимпийских играх подряд. В 2002 году (один гол), 2006 — четыре, 2010 — один, 2014 — три, 2018 — один.

Во второй двадцатиминутке голевой бенефис россиян продолжился. Барабанов воспользовался удалением Еглича, следом Каблуков выскакивал один на один с вратарём, нападающего сбили, судьи назначили буллит. За Словению сыграла штанга, но свою шайбу Илья всё же забил. Всё сделал Ковальчук. Илья вошёл в чужую зону, обыграл нескольких защитников, уехал за ворота и выполнил передачу на Каблукова, который исправился за нереализованный штрафной бросок — 4:0.



Таким образом, Ковальчук вышел на второе место по набранным очкам за сборную России на олимпийских турнирах, обогнав Евгения Малкина.

На счету нападающего СКА 16 (10+6) очков, у Малкина — 15 (6+9). Первое место занимает Павел Дацюк — 21 (5+16) балл.

Окончательный разгром словенцев был неизбежен. Гусев получил шайбу у синей линии, сам бросать по воротам не стал, решив отдать передачу на дальнюю штангу Капризову. Кириллу оставалось попасть в пустой угол — 5:0.



Отыграть на ноль Кошечкину не позволил капитан Словении Муршак, воспользовавшийся первым удалением у россиян. Прохоркин не смог вытолкать опытного форварда с пятака, Ян переправил шайбу в цель с близкого расстояния.

Вскоре за дело снова взялся Ковальчук. Звёздный нападающий сам начал атаку, затем Калинин отыгрался с Андроновым и выполнил передачу на Илью, который из круга вбрасывания вколотил шайбу в ворота — 6:1. Ковальчук повторил рекорд Павла Буре по голам за сборную России на Олимпиадах. У обоих форвардов стало в активе по 11 шайб. Буре провёл 12 матчей в рамках олимпийских турниров, Илья Ковальчук — 25.



На третий период вместо Кошечкина в воротах России появился Сорокин. Василию дали отдохнуть, играть с США наверняка будет именно он. Примеру Ковальчука, оформившего дубль, последовал Капризов. Молодой нападающий показывал классный хоккей, оказываясь в нужном месте с нужное время. В итоге Кирилл оформил первый хет-трик на этой Олимпиаде, явно не собираясь останавливаться на достигнутом. 8:1 — «красная машина» буквально задавила словенцев.

Команда Олега Знарка спокойно доиграла матч, соперник выглядел подавленным и уставшим.

Но на второй гол Словения всё же наиграла. Широков в концовке потерял шайбу, а Зубарев не успел накрыть Жигу Панце.

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Уже завтра сборной России сражаться с Америкой в заключительной встрече группового этапа. Дальше начнётся всё самое интересное.

Павел Панышев