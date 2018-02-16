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16 февраля 2018, 12:55 | Хоккей | Р-Спорт

Хет-трик Капризова помог сборной России по хоккею разгромить команду Словении на ОИ

КАННЫН, 16 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по хоккею разгромила команду Словении в матче группового этапа на Олимпиаде в Южной Корее.

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Встреча группы B, прошедшая в пятницу на арене в Канныне, завершилась со счетом 8:2 (2:0, 4:1, 2:1) в пользу россиян. В составе сборной России хет-трик сделал Кирилл Капризов (31-я, 42-я и 48-я минуты), также шайбы забросили Сергей Мозякин (19), Илья Ковальчук (19, 38), Александр Барабанов (27), Илья Каблуков (29), который также не реализовал буллит. У словенцев отличились Ян Муршак (34) и Жига Панце (60).

Сборная России набрала три очка в двух встречах. В заключительном матче группового этапа российские хоккеисты в субботу сыграют с командой США. Сборная Словения в этот же день встретится с командой Словакии.
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16 Февраля, 10:40 Группа B Gangneung Hockey Centre
Россия 8:2
(2:0, 4:1, 2:1)
Словения
Главные тренеры
Олег Знарок Кари Саволайнен
Вратари
Кошечкин В. 40:00 (Сорокин И.И. 40:00) Грачнар Л.
1-й период
Юрий Репе 17:51
18:23 Сергей Мозякин (П. Дацюк, Н. Гусев)
18:45 Илья Ковальчук (Е. Яковлев, С. Андронов)
2-й период
Жига Еглич 25:30
26:00 Александр Барабанов (М. Григоренко, С. Калинин)
28:48 Илья Каблуков (И. Ковальчук, Арт. Зуб)
30:02 Кирилл Капризов (Н. Гусев, Б. Киселевич)
31:16 Сергей Калинин
Ян Муршак (М. Верлиц, А. Куралт) 33:31
37:16 Илья Ковальчук (С. Калинин, С. Андронов)
3-й период
41:15 Кирилл Капризов (П. Дацюк, Б. Киселевич)
41:46 Сергей Широков
47:12 Кирилл Капризов (Арт. Зуб, Н. Гусев)
Андрей Гебар 55:13
55:17 Никита Гусев
56:08 Вячеслав Войнов
Жига Панце (Р. Саболич) 59:27
Статистика
0 Штрафное время 0
0 Игра в большинстве 0
2 Голы в большинстве 0
Судьи

Хоккей

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