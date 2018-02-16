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16 февраля 2018, 12:55 | Лыжный спорт | Газета.Ру

МОК поздравил лыжника Спицова с бронзой Олимпиады-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с поздравительным словом в адрес российского лыжника Дениса Спицова, завоевавшего бронзовую медаль в гонке свободным стилем на 15 км на Олимпиаде в Пхенчхане, сообщает Олимпийский канал.

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«Поздравляем Дениса Спицова из команды Олимпийских атлетов из России с бронзовой медалью лыжных гонок в Пхенчхане!», — говорится в сообщении.

Ранее премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил российского скелетониста Никиты Трегубова и лыжника Дениса Спицова, которые завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно на Олимпийских играх 2018 года.
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