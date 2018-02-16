МОК поздравил лыжника Спицова с бронзой Олимпиады-2018

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«Поздравляем Дениса Спицова из команды Олимпийских атлетов из России с бронзовой медалью лыжных гонок в Пхенчхане!», — говорится в сообщении.