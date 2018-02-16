«Казахстан еще в первых гонках мог преподнести сюрприз». Губерниев оценил шансы Вишневской и Полторанина на медали Олимпиады-2018
Известный комментатор проанализировал ситуацию.
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, работающий на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил медальные шансы лидеров сборной Казахстана биатлонистки Галины Вишневской и лыжника Алексея Полторанина, а также проанализировал проблемы зимних видов спорта.
— Дмитрий, как оцените выступление лидеров сборной Казахстана — биатлонистки Галины Вишневской и лыжника Алексея Полторанина — на этой Олимпиаде?
— Казахстанская команда (по биатлону — прим. ред.) по потенциалу могла бы удивить еще в первых гонках, а уже половина Олимпиады прошла, могла преподнести сюрприз. И мы знаем, как лидер сборной Вишневская может собраться. Но смотрите, какая Олимпида — у многих лидеров сезона даже получается слабо. Это и Домрачева, это и Вирер, это и Кайса Мякяряйнен. Если не брать сенсации со стороны шведской сборной, то Дальмайер и Кузьмина подтвердили… Анастасия —
Посмотрим, что будет в эстафете. Казахстанская команда, в отличие от российской, в классической эстафете побежит, и у мужчин, и у женщин. Но там борьба будет очень тяжелая.
Что касается Полторанина, посмотрим.
— От Полторанина ждем удачное выступление в гонке на 50 километров.
— Я знаю, да. Он готовится очень интенсивно. И это человек, который может очень здорово, точечно подвестись к старту как классный лыжник, и как очень опытный спортсмен. А мы знаем, что в лыжах на дистанции в 50 километров как раз опыт играет колоссальную роль. Там никто не заглядывает в паспорт, потому что мы знаем — в циклических видах спорта после 30-ти спортсмены побеждают, иногда даже после 40-ка. Будем болеть. Я всегда поддерживаю казахстанский спорт. И не так часто, но бываю в Казахстане. Знаю многих людей. Поэтому будем держать кулаки.
— Считаете, что основная причина пока неудачного выступления Вишневской — это сильная конкуренция?
— Наверное,
— А
Хотя, у мужчин тоже отдельные нюансы просматриваются, в эстафетах уже блистали. В лыжах тоже, собственно, традиции хорошие, здесь Казахстан старается. Но возможность подводки к отдельно взятому главному старту, скажем так, хромает у многих на этой Олимпиаде.
—
— Проблемы, наверное, те же самые и у России, и у Казахстана — нужно еще более активно развивать детский спорт. Мы
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter