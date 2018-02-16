«Казахстан еще в первых гонках мог преподнести сюрприз». Губерниев оценил шансы Вишневской и Полторанина на медали Олимпиады-2018

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев, работающий на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане, в интервью корреспонденту Vesti.kz оценил медальные шансы лидеров сборной Казахстана биатлонистки Галины Вишневской и лыжника Алексея Полторанина, а также проанализировал проблемы зимних видов спорта.

— Дмитрий, как оцените выступление лидеров сборной Казахстана — биатлонистки Галины Вишневской и лыжника Алексея Полторанина — на этой Олимпиаде?

— Казахстанская команда (по биатлону — прим. ред.) по потенциалу могла бы удивить еще в первых гонках, а уже половина Олимпиады прошла, могла преподнести сюрприз. И мы знаем, как лидер сборной Вишневская может собраться. Но смотрите, какая Олимпида — у многих лидеров сезона даже получается слабо. Это и Домрачева, это и Вирер, это и Кайса Мякяряйнен. Если не брать сенсации со стороны шведской сборной, то Дальмайер и Кузьмина подтвердили… Анастасия — вице-лидер Кубка мира. Настя, человек, который весь сезон бегает ровно, а Дальмайер после болезни просто точечно подводилась. Конечно, конкуренция очень серьезная.

Посмотрим, что будет в эстафете. Казахстанская команда, в отличие от российской, в классической эстафете побежит, и у мужчин, и у женщин. Но там борьба будет очень тяжелая.

Что касается Полторанина, посмотрим. Все-таки он призер чемпионата мира. Но опять же, в лыжах очень большая конкуренция. Олимпиада еще не закончена, будем смотреть дальше.

— От Полторанина ждем удачное выступление в гонке на 50 километров.

— Я знаю, да. Он готовится очень интенсивно. И это человек, который может очень здорово, точечно подвестись к старту как классный лыжник, и как очень опытный спортсмен. А мы знаем, что в лыжах на дистанции в 50 километров как раз опыт играет колоссальную роль. Там никто не заглядывает в паспорт, потому что мы знаем — в циклических видах спорта после 30-ти спортсмены побеждают, иногда даже после 40-ка. Будем болеть. Я всегда поддерживаю казахстанский спорт. И не так часто, но бываю в Казахстане. Знаю многих людей. Поэтому будем держать кулаки.

— Считаете, что основная причина пока неудачного выступления Вишневской — это сильная конкуренция?

— Наверное, все-таки да. Я рассчитывал, что она будет повыше. Может быть, не удалось ее подвести под пик, как это Пихлеру удалось сделать со шведками. А потенциал спортсменки, мне кажется, позволял это сделать. Может быть, это тренерский просчет, я не знаю. Надо спросить у Валерия Польховского.

— А кого-нибудь еще можно выделить из казахстанских спортсменов в биатлоне и лыжных гонках?

Цитата — Мы говорим сейчас о лидерах. Но в биатлоне мне вообще все девочки нравятся. Девичья команда как-то так постройнее выглядит.

Хотя, у мужчин тоже отдельные нюансы просматриваются, в эстафетах уже блистали. В лыжах тоже, собственно, традиции хорошие, здесь Казахстан старается. Но возможность подводки к отдельно взятому главному старту, скажем так, хромает у многих на этой Олимпиаде.

— Все-таки Казахстан можно назвать хорошим регионом для развития зимних видов спорта — и снег у нас есть, и горы. Но как о реальных претендентах на медаль этой Олимпиады мы говорим только о Вишневской и Полторанине. На Ваш взгляд, как выправить эту ситуацию?