«Биатлон не справился с колоссальным вниманием к нему». Губерниев — об Олимпийских играх
Дмитрий Губерниев отвечает на вопросы Team Russia о лыжных гонках и биатлоне на Олимпийских играх в Пхенчхане. Ярко и нестандартно.
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О лыжных гонках
Когда я еще в декабре увидел, как Большунов лепит палкой по снегу, проиграв на этапе Кубка мира Устюгову и Клэбо, понял, что это поколение будет способно сражаться и не признавать авторитетов. Я восхищен Спицовым, Белоруковой, Большуновым. Они сейчас ставят на новую ступеньку все то, что было наработано еще в великие советские годы. Я восторгаюсь всеми. И у нас еще половина лыжного турнира впереди!
О биатлоне
В индивидуальной биатлонной гонке уже был хоть
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