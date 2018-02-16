О лыжных гонках

Когда я еще в декабре увидел, как Большунов лепит палкой по снегу, проиграв на этапе Кубка мира Устюгову и Клэбо, понял, что это поколение будет способно сражаться и не признавать авторитетов. Я восхищен Спицовым, Белоруковой, Большуновым. Они сейчас ставят на новую ступеньку все то, что было наработано еще в великие советские годы. Я восторгаюсь всеми. И у нас еще половина лыжного турнира впереди!

О биатлоне

В индивидуальной биатлонной гонке уже был хоть какой-то проблеск. Но мне кажется, что биатлон не справляется с тем колоссальным вниманием, которое к нему есть. Но, знаете, если спортсмен хороший, и у него хороший тренер, он со всем справится. Как Пихлер, например, который все доказывает, в том числе и мне, наверное. Но ничего страшного, будем идти дальше, нам ничего больше не остается. В биатлоне мы так часто дно пробивали, что уже с другой стороны Земли надо вылезти и показать себя.

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