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Зимние игры в Пхёнчхане
1 Германия 9 2 4
2 Норвегия 6 8 5
13 Россия 0 2 5
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16 февраля 2018, 12:04 | Лыжный спорт | TeamRussia.pro

Денис Спицов: Пока не подержу медаль, не пойму, что это мое

Спицов выиграл бронзу в гонке на 15 км свободным стилем.

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Бронзовый призер Олимпийских игр в Сочи Денис Спицов прокомментировал гонку на 15 километров свободным стилем в Пхёнчхане, в которой он показал третий результат.

— Начинаете привыкать к мысли о том, что вы один из лучших лыжников Земли?
— Если честно, пока я вообще не верю, что все-таки добрался до заветного подиума. И привыкнуть невозможно к тому, что ты лучший. Лучший пока Дарио Колонья.

— Я сказал, один из лучших.
— Один из… тогда — да.

— Вы на редкость последовательный молодой человек. Четвёртое место, третье. По-моему, ряд напрашивается сам собой.
— Не будем пока загадывать. Конечно, будем в эстафете стараться, бороться. Но загадывать не хотелось бы. Потому что эстафета — такая штука…

— Вы очень сильно прошли заключительную часть дистанции. Это было по плану?
— Нет, это не было по плану. Если проанализировать все мои гонки, то начало у меня всегда медленнее, чем у лидеров. И по ходу гонки я начинаю отыгрывать и добавлять. Либо просто терпеть.

— Вы сказали, что на дальнейшее загадывать не будете, но неужели после четвертого места в скиатлоне вы не строили планы на нынешнюю гонку?
— Конечно, времени было много, можно было много, о чем подумать. Особенно после нашего великолепного спринта, когда ребята взяли две медали. Конечно, в душе очень хотелось взять медаль, но перед стартом было трудно рассчитывать. Потому что самочувствие было среднее.

— А что не так?
— Чувствовал себя не очень хорошо.

— Вы сегодня вышли без шапочки на старт. Почему?
— Жарко.

— Серьезно?
— Серьезно. Мне было жарко. Мне по ходу гонки лучше, когда я немного свеж, чем если мне будет тяжело и жарко.

— Самочувствие было не идеальным. Когда вышли на трассу, быстро ли прогрелись?
— Сегодня установка тренеров была связана с медленным началом. Как можно быстрее включиться в гонку, у меня действительно начало было, как спринт. (Смеется). Но относительно соперников оказалось более медленным.

 — Как спалось перед стартом?
— Как во все остальные дни.

— А сейчас как будете спать.
— Сейчас еще спокойнее.

— Каковы эмоции?
— Я ж говорю, пока еще не могу понять. Пока не подержу эту медаль, я, наверное, не пойму, что это моё.

— Где ожидали исхода гонки?
— Сначала в кресле лидера, а когда финишировал Крюгер, в финишной зоне.

— Это было очень нервозное ожидание?
— Если честно, да. Потому что на отсечке 10 километров я шел, по-моему, седьмым.

— Восьмым.
— Восьмым? Это было очень томительное ожидание. (Смеется) И каждая секунда на финише бежала очень медленно.

— Когда финишировал Манифика, не было мысли, не дай Бог, опять четвертое место?
— Манифика? Я увидел, как он уходил на спуск на отсечке 13 с половиной километров, и закралось подозрение, что сегодня всё может быть. И когда он уже съезжал с последнего спуска на финиш, и у него оставалось 30 секунд, я понял, что он уже не успеет.

— Принято спрашивать, кому вы посвящаете победу?
— Я посвящал своё четвёртое место отцу, но четвёртое место трудно посвятить, это не медаль. И сейчас я действительно могу свою бронзовую медаль посвятить своему отцу. И поблагодарить его за то, что он привел меня именно в лыжи, привил любовь к лыжам. Я ему очень благодарен, и будет справедливо посвятить именно ему медаль.
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