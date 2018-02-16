Известные спортсмены поддержали Дениса Тена после его провала в Пхенчхане

Олимпийский чемпион и обладатель кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев:

— Это спорт. Здесь не всегда удается показать желаемый результат. Тен является опытным фигуристом, за его плечами участие на множестве крупных стартов. Скорее всего, продемонстрировать все свое мастерство ему помешали травмы, которые, насколько нам известно, его беспокоили в преддверии главных стартов планеты, — говорит титулованный боксер.

Выдающийся казахстанский дзюдоист, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине Асхат Житкеев:

— Мы должны выразить слова поддержки Денису, ему она сейчас очень нужна. Конечно, все мы рассчитывали на более высокий результат Тена, ведь Денис уже на протяжении многих лет входит в элиту мирового фигурного катания. На главные старты четырехлетия все приезжают с одной мыслью — выступить как можно успешнее. К сожалению, Денис в Южной Корее не смог, как и четыре года назад в Сочи взобраться на пьедестал почета. Тену желаю не огорчаться. Хотя понимаю, что это сделать будет очень трудно. Тем не менее, на этом жизнь не заканчивается, — отметил Асхат Житкеев.

Сам Денис Тен в интервью журналистам телеканала «Хабар» рассказал, что для него участие на этой Олимпиаде, уже большое событие.

— Стоял вопрос о моем участии на ОИ в Пхенчхане, несмотря на все сложности, я принял решение, что буду выступать в Южной Корее. Сегодня мне не удалось показать хорошее катание, — говорит Денис.

Добавим, что Денис Тен в своем выступлении в короткой программе набрал всего 70,12 баллов и из 30 участников оказался 27-м. Данный показатель не позволил нашему соотечественнику продолжить выступления в произвольной программе. Таким образом, бронзовый призер Игр в Сочи-2014 не сможет повторить в Пхенчхане свой результат четырехлетней давности.

Напомним, в Пхенчхане проходят XXIII зимние Олимпийские игры, которые продлятся до 25 февраля. Телеканал «Хабар» ведет ежедневные трансляции с главных стартов планеты.