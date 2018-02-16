Попали в мазь: российская молодежь удивила Пхенчхан
Денис Спицов принес России третью олимпийскую медаль в лыжах. После бронзовых успехов Александра Большунова и Юлии Белоруковой в спринте их соотечественник добился успеха в гонке с раздельным стартом на 15 км.
Олимпиада продолжает открывать российским любителям зимнего спорта новые имена, которые еще совсем недавно были известны лишь узкому кругу специалистов. Очередной герой Пхенчхана-2018 в нашем составе — 21-летний лыжник Денис Спицов, который попал на Игры во многом
О чем говорить, если даже в Кубке мира подопечный известного наставника Юрия Бородавко дебютировал лишь в текущем сезоне.
Спицов поэтапно шел к своей медали. На старте Олимпиады он неожиданно занял четвертое место в скиатлоне, где бегут 15 км классикой и затем еще 15 — коньком. Причем в самом начале Спицов угодил в завал, однако не только догнал пелотон, но и значительную часть второго отрезка дистанции держался среди лидеров, готовясь атаковать.
В концовке трое опытных норвежцев
Спицов родился в поселке Вожега в Вологодской области, но на внутрироссийском уровне выступает за Тюменскую область и как представитель ЦСКА имеет звание ефрейтора. В его активе — многочисленные награды юниорских ЧМ, призовые места на российском чемпионате, серебро Всемирных военных игр в Сочи-2017.
Вообще, как ни странно, на Играх у России подобралась весьма неплохая и очень перспективная команда. Помимо Александра Панжинского, ребята
По причине относительно небольшого числа спортсменов, вошедших в одобренную МОК олимпийскую заявку, многим приходится выступать и в спринте, и на средних и длинных дистанциях.
Пока сложно сказать, кто является главной звездой этого состава. Скажем, 21-летний Александр Большунов только что взял бронзу в спринте, качественно пробежал пятничную «разделку» 25-летний Андрей Мельниченко, занявший 14-е место, есть еще Андрей Ларьков и Алексей Виценко, которому пока не везет.
В спринте он сломал лыжу в результате падения, на 15 км вновь имел серьезные проблемы. Однако специалисты высоко оценивают его потенциал.
Но вернемся к Спицову.
Самое невероятное, что еще на отсечке 9,8 км — то есть, по прошествии примерно 2/3 дистанции, Денис держался лишь восьмым.
Забраться на пьедестал ему помог внушительный рывок в эндшпиле. Лишь двоих россиянину не удалось достать, но это не просто люди, а живые легенды.
Швейцарец Дарио Колонья стал уже четырехкратным олимпийским чемпионом, преодолев дистанцию за 33 минуты 43,9 секунды. А норвежец Симен Крюгер к золоту в скиатлоне добавил серебро в гонке с раздельным стартом: его отставание от триумфатора составило 18,3 сек.
Спицов уступил Колонье 23,0 сек, при этом обойдя на финише норвежца Мартина Сундбю и француза Мориса Манифика. У тех уже попросту не оставалось сил, в то время как Спицов буквально пышил здоровьем. Безнадежно позади остались и многие другие привычные гранды.
С последнего ряда центральной трибуны за состязанием наблюдала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в компании с главой Федерации санного спорта Натальей Гарт и руководителем отечественной делегации в Пхенчхане Станиславом Поздняковым.
Вяльбе уже есть что праздновать: в отличие от биатлона с его удручающими показателями, лыжники, которым все предрекали неизбежный провал, имеют уже три медали Игр-2018.
Состоялись три вида, впереди — еще три: командный спринт, эстафета 4×10 км и 50-километровый марафон с
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