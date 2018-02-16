Попали в мазь: российская молодежь удивила Пхенчхан

К сожалению мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Олимпиада продолжает открывать российским любителям зимнего спорта новые имена, которые еще совсем недавно были известны лишь узкому кругу специалистов. Очередной герой Пхенчхана-2018 в нашем составе — 21-летний лыжник Денис Спицов, который попал на Игры во многом из-за отстранения большой группы опытных и титулованных атлетов.

О чем говорить, если даже в Кубке мира подопечный известного наставника Юрия Бородавко дебютировал лишь в текущем сезоне.

Спицов поэтапно шел к своей медали. На старте Олимпиады он неожиданно занял четвертое место в скиатлоне, где бегут 15 км классикой и затем еще 15 — коньком. Причем в самом начале Спицов угодил в завал, однако не только догнал пелотон, но и значительную часть второго отрезка дистанции держался среди лидеров, готовясь атаковать.

В концовке трое опытных норвежцев все-таки «съели» юного россиянина, заняв весь пьедестал. Но зато Спицов стал лучшим в своей возрастной категории до 23 лет — достижение хоть и локальное, но многообещающее для, по большому счету, первых шагов взрослой карьеры.

Спицов родился в поселке Вожега в Вологодской области, но на внутрироссийском уровне выступает за Тюменскую область и как представитель ЦСКА имеет звание ефрейтора. В его активе — многочисленные награды юниорских ЧМ, призовые места на российском чемпионате, серебро Всемирных военных игр в Сочи-2017.

Вообще, как ни странно, на Играх у России подобралась весьма неплохая и очень перспективная команда. Помимо Александра Панжинского, ребята по-спортивному голодны, полны сил, энергии и жажды реализовать амбиции на лыжне.

По причине относительно небольшого числа спортсменов, вошедших в одобренную МОК олимпийскую заявку, многим приходится выступать и в спринте, и на средних и длинных дистанциях.

Пока сложно сказать, кто является главной звездой этого состава. Скажем, 21-летний Александр Большунов только что взял бронзу в спринте, качественно пробежал пятничную «разделку» 25-летний Андрей Мельниченко, занявший 14-е место, есть еще Андрей Ларьков и Алексей Виценко, которому пока не везет.

В спринте он сломал лыжу в результате падения, на 15 км вновь имел серьезные проблемы. Однако специалисты высоко оценивают его потенциал.

Но вернемся к Спицову.

Самое невероятное, что еще на отсечке 9,8 км — то есть, по прошествии примерно 2/3 дистанции, Денис держался лишь восьмым.

Забраться на пьедестал ему помог внушительный рывок в эндшпиле. Лишь двоих россиянину не удалось достать, но это не просто люди, а живые легенды.

Швейцарец Дарио Колонья стал уже четырехкратным олимпийским чемпионом, преодолев дистанцию за 33 минуты 43,9 секунды. А норвежец Симен Крюгер к золоту в скиатлоне добавил серебро в гонке с раздельным стартом: его отставание от триумфатора составило 18,3 сек.

Спицов уступил Колонье 23,0 сек, при этом обойдя на финише норвежца Мартина Сундбю и француза Мориса Манифика. У тех уже попросту не оставалось сил, в то время как Спицов буквально пышил здоровьем. Безнадежно позади остались и многие другие привычные гранды.

С последнего ряда центральной трибуны за состязанием наблюдала президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в компании с главой Федерации санного спорта Натальей Гарт и руководителем отечественной делегации в Пхенчхане Станиславом Поздняковым.

Знаменитая в прошлом лыжница поддерживала своих подопечных, как всегда, сверхэмоционально, совершенно не стесняясь публичного проявления чувств.

Вяльбе уже есть что праздновать: в отличие от биатлона с его удручающими показателями, лыжники, которым все предрекали неизбежный провал, имеют уже три медали Игр-2018.

Состоялись три вида, впереди — еще три: командный спринт, эстафета 4×10 км и 50-километровый марафон с масс-старта. Практически всем россиянам предоставится еще ни одна возможность проявить себя. А уже достигнутые успехи, в этом можно не сомневаться, лишь придадут им настроения.

<aside name="clb15451820" class="teaser teaser_incontent teaser_ok_video"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_ok_video"> <iframe width="560" height="315" src="//ok.ru/videoembed/666516916760" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d15451820.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>