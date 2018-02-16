Чемпионка ОИ-2018 в гигантском слаломе Шиффрин не выступит в супергиганте

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«Ей нужен день отдыха. Если бы она решила выступить в супергиганте, она бы участвовала в соревнованиях или тренировалась — или пыталась выступить — в течение шести дней подряд. У нас есть быстрые горнолыжницы, которые могут выступить в супергиганте», — сказала тренер и мать спортсменки Эйлин Шиффрин, которую цитирует USA Today.

Шиффрин в четверг стала двукратной олимпийской чемпионкой, победив в гигантском слаломе. Медали в супергигантском слаломе у женщин будут разыграны в субботу.