Сергей Мозякин в матче со Словенией забросил свою первую шайбу на Олимпиадах
Нападающий сборной России Сергей Мозякин открыл счёт в матче со Словенией в рамках второго тура олимпийского турнира в Пхёнчхане.
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Форвард реализовал большинство. Ассистентами выступили Павел Дацюк и Никита Гусев. Сборная России впервые воспользовалась численным преимуществом на этом турнире, а Мозякин забросил первую в карьере шайбу на Олимпийских играх.
После первого периода команда Олега Знарка ведёт со счётом 2:0.
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