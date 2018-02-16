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16 февраля 2018, 11:43 | Хоккей | Чемпионат.com

Сергей Мозякин в матче со Словенией забросил свою первую шайбу на Олимпиадах

Нападающий сборной России Сергей Мозякин открыл счёт в матче со Словенией в рамках второго тура олимпийского турнира в Пхёнчхане.

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Форвард реализовал большинство. Ассистентами выступили Павел Дацюк и Никита Гусев. Сборная России впервые воспользовалась численным преимуществом на этом турнире, а Мозякин забросил первую в карьере шайбу на Олимпийских играх.

После первого периода команда Олега Знарка ведёт со счётом 2:0.
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Хоккей

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