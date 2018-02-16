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16 февраля 2018, 11:38 | Лыжный спорт | Р-Спорт

Медведев поздравил лыжника Спицова с бронзой Олимпийских игр

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил лыжника Дениса Спицова с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.

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В пятницу Спицов стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на Играх в Южной Корее. В воскресенье Спицов остановился в шаге от пьедестала почета в скиатлоне, заняв 4-е место.

«Бронза в лыжных гонках, Денис Спицов. Поздравляю!» — написал Медведев в Twitter.
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