Медведев поздравил лыжника Спицова с бронзой Олимпийских игр
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил лыжника Дениса Спицова с завоеванием бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане.
В пятницу Спицов стал третьим в индивидуальной гонке на 15 км свободным стилем на Играх в Южной Корее. В воскресенье Спицов остановился в шаге от пьедестала почета в скиатлоне, заняв 4-е место.
«Бронза в лыжных гонках, Денис Спицов. Поздравляю!» — написал Медведев в Twitter.
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